Lineage 2: Revolution’da Zaman Yarığı'nı fethetmek için ekip savaşı zamanı

Yeni güncellemesinde, yeni grup zindanı Zaman Yarığı, artık 2 ila 5 oyuncudan oluşan gruplar için açık olacak. Oyuncular hikâye senaryolarını ortaya koyarken stratejik görevleri yerine getirecekler ve zindanı temizlemek için birbirleriyle iş birliği yapmaları ve stratejileri geliştirmeleri gerekecek. Zaman Yarığı'nda, değişmeli olarak erişilebilecek ve tamamlandığında, Pelerin Güçlendirme malzemesi ve Canavar Özleri (Ramog Özü ve Trisha Özü) gibi garantili hediyeler kazanma imkanına sahip iki harita, Delilik Sunağı ve Kan Kontesi'nin Yatak Odası, bulunmaktadır.

Oyuncular ayrıca bir Pelerin, bir Maphr’ın Koruması, Kutsanmış Parşömenler ve daha fazlasını rastgele alma şansına sahip olacaklar.

Klanların, birçok ödül kazanmak için yeni bir sihirli baş düşman olan Cruma Çekirdeği'ne meydan okuyup mağlup edebilecekleri yeni bir Klan Zindanı olan Cruma Çekirdeği Odası da sunuluyor. Baş Düşmanın Farklı Saldırı düzeni sayesinde Cruma Çekirdeği Zindanı'nın zorluk derecesi diğer Klan Zindanlarından daha yüksektir ve Cruma Çekirdeği'ni mağlup etmek için oyuncuların Büyülü Canavarlara özel ekipman kullanması tavsiye ediliyor.

Büyülü Canavarlara ilave hasar veren ve onlardan alınan hasarı azaltan yeni bir Ekipman Sınıfı, Kırmızı Nadir Ekipman eklendi. PvE için özel olarak üretilen Kırmızı Nadir Ekipman, PvP için uzmanlaşmış olan Mavi Nadir Ekipman'ın karşıtıdır.

Yeni Pelerin geldi

Ayrıca, oyuncuların kişiliklerini sergilemeleri ve ek etki ile güçlendirme almalarını sağlayan yeni bir Pelerin eşyası sunuluyor. Pelerinler, oyuncu 75’inci seviyeye ulaştığı zaman açılıyor ve Pelerinin türüne göre özel değer ve etkiler sağlıyor. Kişisel Pelerin oyun içinden satın alınabilir veya Zaman Yarığı temizlenerek elde edilebilirken, Klan Pelerini bir klana kaydolarak veya yeni bir klan kurarak alınabilir.

7 gün giriş hediyeleri

Bu yeni değişikliklerin kutlaması için üç yeni etkinlik de bugün başlayacak. 11 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek olan Zaman Yarığı'nı Fethet etkinliği oyuncuların kolayca bir Pelerin ve Pelerinlerini yükseltmeleri için gerekli malzemeleri almalarını sağlayacak. 28 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek olan 7 Gün Giriş Etkinliği, oyunculara 7 gün boyunca peş peşe giriş yapmaları karşılığında 800'e kadar Kırmızı Elmas ve Nadir Canavar Çağırma Taşları gibi çok çeşitli ödüller kazanma şansı verecek. 4 Nisan 2018 tarihine kadar ise sürecek olan Kırmızı Nadir Ekipman Çekilişi Etkinliği, oyunculara her Kırmızı Nadir Ekipman aldıklarında ekipmanlarını güçlendirmelerini sağlayacak Kutsanmış Parşömenler verecek.

Fetih için strateji şart

"Zaman Yarığı'nın kapılarını açmaktan ve oyunculara Lineage 2: Revolution oyununda strateji oluşturmak, birlikte oynamak ve ödüller kazanmak için yepyeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz”, diyen Netmarble Games Chief Global Officer’ı Seungwon Lee, “Oyuncularımızın birlikte çalışmalarını teşvik etmenin yeni yollarını arıyoruz ve önlerindeki zorlukları aşmak için birlikte çalıştıklarını görmeyi dört gözle bekliyoruz.” diye ekledi.

Güncelleme, Canavar Çağırma Taşı Zindanı'ndaki ara yüz geliştirmeleri de dahil olmak üzere gelişmiş oyun içi özellikleri de getirecek ve bu da oyuncuların diğer zindanlardan menüyü ayırarak zindana girmelerini ve canavar çağırmak için Envanter'den geçme ihtiyacını ortadan kaldırmasını kolaylaştıracak. Ayrıca Envanter de 500 slota genişletildi.