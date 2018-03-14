Lineage 2: Revolution’da Zaman Yarığı'nı fethetmek için ekip savaşı zamanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler eSpor HaberleriLineage 2: Revolution’da Zaman Yarığı'nı fethetmek için ekip savaşı zamanı
eSpor Lineage 2: Revolution’da Zaman Yarığı'nı fethetmek için ekip savaşı zamanı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Space Soldiers’tan muhteşem başlangıç

eSpor
14.03.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Lineage 2: Revolution’da Zaman Yarığı'nı fethetmek için ekip savaşı zamanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lineage 2: Revolution’da Zaman Yarığı'nı fethetmek için ekip savaşı zamanı

Dünya çapında en hızlı büyüyen oyun şirketi olan Netmarble Games Corp., popüler MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution'a yeni zindanlar, ekipman ve etkinlikler ekledi.

Yeni güncellemesinde, yeni grup zindanı Zaman Yarığı, artık 2 ila 5 oyuncudan oluşan gruplar için açık olacak. Oyuncular hikâye senaryolarını ortaya koyarken stratejik görevleri yerine getirecekler ve zindanı temizlemek için birbirleriyle iş birliği yapmaları ve stratejileri geliştirmeleri gerekecek. Zaman Yarığı'nda, değişmeli olarak erişilebilecek ve tamamlandığında, Pelerin Güçlendirme malzemesi ve Canavar Özleri (Ramog Özü ve Trisha Özü) gibi garantili hediyeler kazanma imkanına sahip iki harita, Delilik Sunağı ve Kan Kontesi'nin Yatak Odası, bulunmaktadır.

Oyuncular ayrıca bir Pelerin, bir Maphr’ın Koruması, Kutsanmış Parşömenler ve daha fazlasını rastgele alma şansına sahip olacaklar.

Klanların, birçok ödül kazanmak için yeni bir sihirli baş düşman olan Cruma Çekirdeği'ne meydan okuyup mağlup edebilecekleri yeni bir Klan Zindanı olan Cruma Çekirdeği Odası da sunuluyor. Baş Düşmanın Farklı Saldırı düzeni sayesinde Cruma Çekirdeği Zindanı'nın zorluk derecesi diğer Klan Zindanlarından daha yüksektir ve Cruma Çekirdeği'ni mağlup etmek için oyuncuların Büyülü Canavarlara özel ekipman kullanması tavsiye ediliyor.

Büyülü Canavarlara ilave hasar veren ve onlardan alınan hasarı azaltan yeni bir Ekipman Sınıfı, Kırmızı Nadir Ekipman eklendi. PvE için özel olarak üretilen Kırmızı Nadir Ekipman, PvP için uzmanlaşmış olan Mavi Nadir Ekipman'ın karşıtıdır.

Yeni Pelerin geldi

Ayrıca, oyuncuların kişiliklerini sergilemeleri ve ek etki ile güçlendirme almalarını sağlayan yeni bir Pelerin eşyası sunuluyor. Pelerinler, oyuncu 75’inci seviyeye ulaştığı zaman açılıyor ve Pelerinin türüne göre özel değer ve etkiler sağlıyor. Kişisel Pelerin oyun içinden satın alınabilir veya Zaman Yarığı temizlenerek elde edilebilirken, Klan Pelerini bir klana kaydolarak veya yeni bir klan kurarak alınabilir.

7 gün giriş hediyeleri

Bu yeni değişikliklerin kutlaması için üç yeni etkinlik de bugün başlayacak. 11 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek olan Zaman Yarığı'nı Fethet etkinliği oyuncuların kolayca bir Pelerin ve Pelerinlerini yükseltmeleri için gerekli malzemeleri almalarını sağlayacak. 28 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek olan 7 Gün Giriş Etkinliği, oyunculara 7 gün boyunca peş peşe giriş yapmaları karşılığında 800'e kadar Kırmızı Elmas ve Nadir Canavar Çağırma Taşları gibi çok çeşitli ödüller kazanma şansı verecek. 4 Nisan 2018 tarihine kadar ise sürecek olan Kırmızı Nadir Ekipman Çekilişi Etkinliği, oyunculara her Kırmızı Nadir Ekipman aldıklarında ekipmanlarını güçlendirmelerini sağlayacak Kutsanmış Parşömenler verecek.

Fetih için strateji şart

"Zaman Yarığı'nın kapılarını açmaktan ve oyunculara Lineage 2: Revolution oyununda strateji oluşturmak, birlikte oynamak ve ödüller kazanmak için yepyeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz”, diyen Netmarble Games Chief Global Officer’ı Seungwon Lee, “Oyuncularımızın birlikte çalışmalarını teşvik etmenin yeni yollarını arıyoruz ve önlerindeki zorlukları aşmak için birlikte çalıştıklarını görmeyi dört gözle bekliyoruz.” diye ekledi.

Güncelleme, Canavar Çağırma Taşı Zindanı'ndaki ara yüz geliştirmeleri de dahil olmak üzere gelişmiş oyun içi özellikleri de getirecek ve bu da oyuncuların diğer zindanlardan menüyü ayırarak zindana girmelerini ve canavar çağırmak için Envanter'den geçme ihtiyacını ortadan kaldırmasını kolaylaştıracak. Ayrıca Envanter de 500 slota genişletildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Terim’in 19. yıl seferberliği! İşte derbi planı

Şampiyonlar Ligi - Beşiktaş Bayern Münih maçı bu akşam şifreli mi yayınlanacak.. Maç saat kaçta?

Manchester United Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Roma Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Gözler Cengiz Ünder'de!