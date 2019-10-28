Limak Cup’ta süper final
LiMAK Holding tarafından Kemer Country Golf Club’da düzenlenen ‘Limak Kemer Golf Cup’ dün yapılan müsabakalarla sona erdi.
14 kategoride 280 toplam golf tutkununun katıldığı turnuvada, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Cemal Kalyoncu, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.
Üç gün süren ‘Limak Kemer Golf Cup’ta dereceye giren yarışmacılara ödülleri, dün düzenlenen törenle takdim edildi.
LİMAK KEMER GOLF CUP'IN ŞAMPİYONLARI
Men’s Cat A Winner: Nasut Akosman
Ladies Cat A Winner: Nükhet Sebükcebe
Ladies Longest Drive: Ayşen Erdoğan
Men’s Longest Drive: Selçuk Çetin
Ladies Nearest To The Pin: Cansen Symes
Men’s Nearest To The Pin: Şinasi Numan
Ladies Gross: Hyun Young Shim
Men’s Gross: Ali Nuri Türker
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