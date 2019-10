Limak Cup’ta süper final

14 kategoride 280 toplam golf tutkununun katıldığı turnuvada, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Cemal Kalyoncu, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.



Üç gün süren ‘Limak Kemer Golf Cup’ta dereceye giren yarışmacılara ödülleri, dün düzenlenen törenle takdim edildi.



LİMAK KEMER GOLF CUP'IN ŞAMPİYONLARI



Men’s Cat A Winner: Nasut Akosman



Ladies Cat A Winner: Nükhet Sebükcebe



Ladies Longest Drive: Ayşen Erdoğan



Men’s Longest Drive: Selçuk Çetin



Ladies Nearest To The Pin: Cansen Symes



Men’s Nearest To The Pin: Şinasi Numan



Ladies Gross: Hyun Young Shim



Men’s Gross: Ali Nuri Türker