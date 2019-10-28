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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman ARAT
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Limak Cup’ta süper final

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Limak Cup’ta süper final

LiMAK Holding tarafından Kemer Country Golf Club’da düzenlenen ‘Limak Kemer Golf Cup’ dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

14 kategoride 280 toplam golf tutkununun katıldığı turnuvada, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Cemal Kalyoncu, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Üç gün süren ‘Limak Kemer Golf Cup’ta dereceye giren yarışmacılara ödülleri, dün düzenlenen törenle takdim edildi.

LİMAK KEMER GOLF CUP'IN ŞAMPİYONLARI

Men’s Cat A Winner: Nasut Akosman

Ladies Cat A Winner: Nükhet Sebükcebe

Ladies Longest Drive: Ayşen Erdoğan

Men’s Longest Drive: Selçuk Çetin

Ladies Nearest To The Pin: Cansen Symes

Men’s Nearest To The Pin: Şinasi Numan

Ladies Gross: Hyun Young Shim

Men’s Gross: Ali Nuri Türker

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