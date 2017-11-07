Lider TOFAŞ, Zenit'e karşı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Saint Petersburg'a giden TOFAŞ, karşılaşma öncesi Rusya'da gerçekleştireceği iki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Geride kalan hafta sahasında Fransa'nın ASVEL takımını yenerek D Grubu'nda liderliğe yükselen TOFAŞ, Zenit karşısında da galip gelmeye çalışacak.
Yubileyny Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grupta yaptığı 4 müsabakadan 3'ünü kazanan TOFAŞ, tek yenilgisini Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm karşısında deplasmanda yaşadı. Zenit ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle grupta 4. sırada bulunuyor.