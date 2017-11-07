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Lider TOFAŞ, Zenit'e karşı

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 5. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Zenit ile karşılaşacak.

AA
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Saint Petersburg'a giden TOFAŞ, karşılaşma öncesi Rusya'da gerçekleştireceği iki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Geride kalan hafta sahasında Fransa'nın ASVEL takımını yenerek D Grubu'nda liderliğe yükselen TOFAŞ, Zenit karşısında da galip gelmeye çalışacak.
Yubileyny Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grupta yaptığı 4 müsabakadan 3'ünü kazanan TOFAŞ, tek yenilgisini Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm karşısında deplasmanda yaşadı. Zenit ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle grupta 4. sırada bulunuyor.




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