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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
23.01.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Lider Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk ediyor

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Lider Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk ediyor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 20. haftasında yarın sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

17. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı.

Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 73-72'lik skorla kazanmasını bildi.

Fenerbahçe, ligde 83.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

Fenerbahçe'de Jan Vesely 14.8 sayı ortalamasıyla takımı içinde bu alanda zirve yer alıyor. Yunan temsilcisinde ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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