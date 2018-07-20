Lenovo Game On'da büyük buluşma

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
20.07.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Lenovo Game On'da büyük buluşma

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Lenovo Game On'da büyük buluşma

Beşiktaş JK ve Lenovo iş birliği ile hayata geçirilen Lenovo Game On, oyun oynamayı seven gençleri ve yetişkinleri ağırlamayı sürdürürken Legion marka oyun bilgisayarlarına en iyi ve popüler oyunları üstün performansla sunmaya devam ediyor. Dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı özelliği taşıyan mekanda onlarca oyun oynamak mümkün.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo’nun isim ve teknoloji sponsorluğunda ve Beşiktaş JK’nın sahipliğinde oyun severlerle buluşan ve dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı ‘Lenovo Game On’ gördüğü büyük ilgiye yepyeni ve en iyi oyunlarla karşılık veriyor. Vodafone Park’taki Lenovo Game On, oyun severlere onlarca oyundan Artırılmış Gerçeklik tabanlı uygulamalara kadar yepyeni bir deneyim sunuyor.

Lenovo Game On’da ziyaretçiler, her gün 12:00-22:00 saatleri oyun severler için özel tasarlanan bir konsept dahilinde ağırlanıyor. Legion marka oyun bilgisayarlarında Call of Duty WWII, GTA V, Final Fantasy, Tom Clancy's Rainbow Six Siege dahil olmak üzere onlarca oyunu oynanıyor. Ziyaretçiler Cities: Skylines, Stardew Valley, Don’t Starve Together ve Sid Meier's Civilization serisi gibi özel hayran kitlesi olan oyunlar ile tanışma imkanı bulurken, CS:GO, PUBG, League of Legends, Dota 2 ve Fortnite oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından biri olan ve hem Beşiktaş JK hem Türk spor dünyası açısından büyük öneme sahip Vodafone Park’ta yer alan Lenovo Game On’da tüm genç ve yetişkinler, toplam 1.000 metrekarelik alanda hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun oynamanın tadını çıkarıyor. Lenovo Game On, düzenlediği turnuvalarla oyun severlerin yeteneklerini yarıştırmasını mümkün kılarken, dinamik ve enerjik yapısıyla oyunuların vazgeçilmez mekanlarından biri konumuna geliyor.

Mekanı ziyarete gelenleri Lenovo’nun Jedi Challenges AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik) tabanlı uygulaması gibi sürprizler de bekliyor. Jedi Challenges satışa sunulmadan önce Lenovo Game On’da mekâna özel olarak ziyaretçilerinin deneyimine sunuluyor.

Oyun severler, aynı zamanda Lenovo Game On’da Microsoft’un oyun konsolu Xbox ile oyun oynama şansına da sahip. 200 metrekare büyüklüğünde tasarlanan Xbox deneyim alanında 16 adet konsol var ve Lenovo Game On’u ziyaret edenler en yeni oyunları dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X ile gerçek 4K performansında oynayabiliyor.

 

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