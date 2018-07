Lenovo Game On'da büyük buluşma

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo’nun isim ve teknoloji sponsorluğunda ve Beşiktaş JK’nın sahipliğinde oyun severlerle buluşan ve dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı ‘Lenovo Game On’ gördüğü büyük ilgiye yepyeni ve en iyi oyunlarla karşılık veriyor. Vodafone Park’taki Lenovo Game On, oyun severlere onlarca oyundan Artırılmış Gerçeklik tabanlı uygulamalara kadar yepyeni bir deneyim sunuyor.

Lenovo Game On’da ziyaretçiler, her gün 12:00-22:00 saatleri oyun severler için özel tasarlanan bir konsept dahilinde ağırlanıyor. Legion marka oyun bilgisayarlarında Call of Duty WWII, GTA V, Final Fantasy, Tom Clancy's Rainbow Six Siege dahil olmak üzere onlarca oyunu oynanıyor. Ziyaretçiler Cities: Skylines, Stardew Valley, Don’t Starve Together ve Sid Meier's Civilization serisi gibi özel hayran kitlesi olan oyunlar ile tanışma imkanı bulurken, CS:GO, PUBG, League of Legends, Dota 2 ve Fortnite oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından biri olan ve hem Beşiktaş JK hem Türk spor dünyası açısından büyük öneme sahip Vodafone Park’ta yer alan Lenovo Game On’da tüm genç ve yetişkinler, toplam 1.000 metrekarelik alanda hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun oynamanın tadını çıkarıyor. Lenovo Game On, düzenlediği turnuvalarla oyun severlerin yeteneklerini yarıştırmasını mümkün kılarken, dinamik ve enerjik yapısıyla oyunuların vazgeçilmez mekanlarından biri konumuna geliyor.

Mekanı ziyarete gelenleri Lenovo’nun Jedi Challenges AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik) tabanlı uygulaması gibi sürprizler de bekliyor. Jedi Challenges satışa sunulmadan önce Lenovo Game On’da mekâna özel olarak ziyaretçilerinin deneyimine sunuluyor.

Oyun severler, aynı zamanda Lenovo Game On’da Microsoft’un oyun konsolu Xbox ile oyun oynama şansına da sahip. 200 metrekare büyüklüğünde tasarlanan Xbox deneyim alanında 16 adet konsol var ve Lenovo Game On’u ziyaret edenler en yeni oyunları dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X ile gerçek 4K performansında oynayabiliyor.