Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Wolverhampton ile mücadele edecek. 2019-2020 sezonundaki ilk maçına çıkacak olan ekipler, galibiyet için sahada olacak. Peki, Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Leicester City Wolverhampton maçı ile İngiltere Ligi'nde heyecan başlıyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City, rakibi Wolverhampton ile 107. kez mücadele edecek. Peki, Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LEİCESTER CİTY WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Leicester City, Wolverhampton'u ağırlayacak. 11 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
ALTINORDU'NUN YENİ ÇAĞLAR'I RAVİL
TFF 1. Lig’de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Türk futboluna Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri kazandıran kırmızı-lacivertlilerde bu sezon profesyonel yapılan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, özel maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Tüm müsabakalarda forma şansı bulan genç stoper, sezon öncesi mevkidaşları Yusuf Yalçın ve Mehmet Enes’e "Bu yarışta ben de varım" mesajını verdi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun kısa sürede güvenini kazanan Ravil, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve diri fiziği ile kısa sürede dikkat çekti. Altınordu camiası da özel müsabakalarda izlediği Ravil’i oldukça beğenerek, "Yeni Çağlar Söyüncü’müz yola çıktı" yorumlarını yaptı. Kazakistan asıllı olan Ravil, 15 kez U15 ve U16 Türk Milli Takımı’nda forma giydi. Öz kaynaktan gelen Ravil’in 2019-2020 sezonunda düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle