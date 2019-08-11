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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Wolverhampton ile mücadele edecek. 2019-2020 sezonundaki ilk maçına çıkacak olan ekipler, galibiyet için sahada olacak. Peki, Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Leicester City Wolverhampton maçı ile İngiltere Ligi'nde heyecan başlıyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City, rakibi Wolverhampton ile 107. kez mücadele edecek. Peki, Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Leicester City, Wolverhampton'u ağırlayacak. 11 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

ALTINORDU'NUN YENİ ÇAĞLAR'I RAVİL

TFF 1. Lig’de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Türk futboluna Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri kazandıran kırmızı-lacivertlilerde bu sezon profesyonel yapılan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, özel maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Tüm müsabakalarda forma şansı bulan genç stoper, sezon öncesi mevkidaşları Yusuf Yalçın ve Mehmet Enes’e "Bu yarışta ben de varım" mesajını verdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun kısa sürede güvenini kazanan Ravil, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve diri fiziği ile kısa sürede dikkat çekti. Altınordu camiası da özel müsabakalarda izlediği Ravil’i oldukça beğenerek, "Yeni Çağlar Söyüncü’müz yola çıktı" yorumlarını yaptı. Kazakistan asıllı olan Ravil, 15 kez U15 ve U16 Türk Milli Takımı’nda forma giydi. Öz kaynaktan gelen Ravil’in 2019-2020 sezonunda düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.

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