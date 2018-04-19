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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
19.04.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

LeBron öyle istedi, seri eşitlendi!

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LeBron öyle istedi, seri eşitlendi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Indiana Pacers'ı 100-97 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını, 100-97 ev sahibi Cavaliers kazandı.

Seriye denge getiren Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 46 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptı. Play-off kariyerindeki 20'nci 40 sayılık performansına imza atan James, bu alanda 2. sırada yer alan Jerry West'i yakaladı. NBA play-off tarihinde 40 sayı barajını en fazla geçen oyuncu unvanını, 38 kezle Michael Jordan elinde tutuyor.

Cavaliers'ta Kevin Love 15 sayı, 8 ribaunt, Pacers cephesindeyse Victor Oladipo 22 sayı, 6 asist, Myles Turner 18 sayı, 5 ribaunt ve Darren Collison 16 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

SAHA AVANTAJI JAZZ'A GEÇTİ

Utah Jazz, Batı Konferansı ilk tur serisi 2. mücadelesinde konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 102-95 mağlup etti. Seride durumu 1-1 yapan Jazz, saha avantajını da ele geçirdi.

Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 13'ünü son çeyrekte attığı 28 sayının yanı sıra 6 da ribaunt aldı. Ricky Rubio 22 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, Derrick Favors 20 sayı, 16 ribaunt ve Rudy Gobert 13 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı.
Thunder'da Russell Westbrook 19 sayı, 13 asist, 9 ribaunt, 4 top çalma, Paul George 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Carmelo Anthony 17 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-97 (1-1)
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 95-102 (1-1)
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 102-82 (2-0)

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