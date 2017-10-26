LeBron James'in performansı yetmedi!

Son 11 dakikaya Brooklyn Nets 14 sayı önde girdi, iki dakika kala Cleveland 30-13'lük seriyle skoru 103-100 lehine çevirdi. Brooklyn Nets son 24 saniyeye 108-107 ile başladı, skor 110-107 iken LeBron James top kaybı yaptı. 2 saniye kala Spencer Dinwiddie 2/2 serbest atışla maça noktayı koydu: 112-107
Sakat Derrick Rose, hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Dwyane Wade Cleveland'da yer almadı, Cedi Osman ise Ante Zizic'le birlikte süre alamayan iki oyuncudan biri oldu. LeBron James 29 sayı (12/20 saha içi isabet), 13 asist, 10 ribaundla triple double yaparken 4 blok üretti, 8 top kaybetti. Kevin Love 15 sayı, 12 ribaundla double double'a ulaştı, kenardan gelenlerden Kyle Korver 22, Jeff Green 18 sayılık katkı yaptı.
Timofey Mozgov (0 sayı) dışında bütün ilk beş oyuncuları çift haneli sayı atan, 46 üçlük denemesinden 17'sinde başarılı olan Brooklyn Nets'te Spencer Dinwiddie 22 sayı (4/8 üçlük), Rondae Hollis-Jefferson 19 sayı (2/2 üçlük), 6 ribaund, 3 blok, Allen Crabbe 19 sayı (4/10 üçlük), DeMarre Carroll 18 sayı (3/9 üçlük), 7 ribaund ile önde yer aldı.(Basketfaul)