LeBron James üç rekor birden kırdı!
Amerikan Basketbol Ligi, Doğu Konferansı ilk turunda, 7. maça uzayan Cleveland-Indiana serisinde kazanan, LeBron James’in 45 sayılık performansıyla Cleveland oldu, "Kral" üç rekor birden kırdı!
Kariyerinde ilk kez, ilk turda 7. maça çıkan LeBron James, 3. çeyreğin sonunda hafif de bir sakatlık yaşadı. LeBron James'in kenarda olduğu anlarda Kevin Love ön plana çıktı, karşılaşmayı 14 sayı - 6 ribaunt ile tamamladı.
LeBron James 43 dakika sahada kalıp, 45 sayı - 9 ribaunt - 7 asist - 4 top çalma ile geceye damga vurdu. Herhangi bir NBA play-off serisinin 7. maçında bu rakamlara ulaşan ilk isim oldu!
Yaptığı 4 top çalma ile Scottie Pippen’ı geride bırakıp play-off tarihinde en çok top çalan oyuncu unvanını eline geçirdi.
Indiana Pacers serisini 34.4 sayı - 10.1 ribaunt - 7.7 asist ile tamamlayan "Kral", herhangi bir NBA play-off serisini 5. kez 30+ sayı, 10+ ribaunt, 7+ asist ile tamamlamış oldu. Tarihte bunu 1'den fazla yapabilen bir başka isim yok!
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Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, Boston Celtics deplasmanına çıkıyor.
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