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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

League of Legends “Taktik Savaşları” başladı!

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League of Legends “Taktik Savaşları” başladı!

Dünyada en çok oynanan PC oyunlarının başında gelen League of Legends’a yeni eklenen oyun modu Taktik Savaşları, 27 Haziran Perşembe günü Türkiye Sunucusu’nda aktif hale geldi. Oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak olan Taktik Savaşları oyun modu, Twitch platformundaki beta yayınlarında ilk 2 gününde 3.5 milyon saatten fazla izlenerek şimdiden zirveye yerleşti.

Riot Games, League of Legends’ın içinde tamamen yeni bir oyun türünü mod haline getirerek oyunculara yepyeni bir deneyim sunuyor. Taktik Savaşları oyun modu, sahip olduğu yeniliklerle adeta “oyun içinde yeni bir oyun” deneyimi sunuyor. Taktik Savaşları’nın, League of Legends formatından en büyük farkı ise bu modda oyuncuların tek başına mücadele edip zafere ulaşmaya çalışması.

Yeni modla birlikte 8 oyuncu, geriye sadece bir kişi kalana kadar birbiriyle 1'e 1 oyunlarda mücadele ediyor. Kazanmak için rasgele belirlenen bir şampiyon havuzundan en iyi kombinasyonu oluşturmaları gereken oyuncular, eşyalarla şampiyonlarını güçlendirerek onları zafere götürecek savaş düzenini oluşturmak için mücadele ediyorlar.

İki günde 3.5 milyon saatten fazla izlendi

Taktik Savaşları, çıkışı öncesindeki beta aşamasında bile dünya çapındaki yayıncılar tarafından büyük ilgi gördü. Twitch platformundaki beta yayınlarıyla ilk 2 günde 3.5 milyon saatten fazla izlenen Taktik Savaşları, 27 Haziran 2019 tarihinden itibaren Türkiye Sunucusu’nda oynanabiliyor. Hem daha önce hiç LoL oynamamış ama bu yeni türü denemek isteyen yeni oyuncuların yeni bir hesap açarak hem de LoL’ün deneyimli oyuncularının League of Legends hesaplarını kullanarak hemen oynamaya başlayabileceği Taktik Savaşları, tamamen Türkçe içerik ve seslendirme ile Türkiye’de.

 

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