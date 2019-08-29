League of Legends ekosisteminden “FidanChallenge” kampanyasına 3 bin adet fidan desteği!
Son dönemde ülkemizde sık sık meydana gelen orman yangınları sebebiyle yok olan ormanları yeşillendirme amacıyla sosyal medya üzerinden başlayan “FidanChallenge” kampanyasına League of Legends ekosistemi de katıldı. Bu kapsamda takımlardan federasyona ve sponsor markalara kadar uzanan meydan okumada toplam 3 bin fidan bağışı yapıldı.
Sosyal medya üzerinden özellikle ünlülerin birbirine medyan okuduğu FidanChallenge kampanyasına espor dünyası da dahil oldu. Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımlarından Galakticos'un 100 fidan bağışlayarak espor ekosistemine taşıdığı challenge'a lig takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor, Team Aurora, Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive ekipleri de 100'er fidan bağışlayarak dahil oldu. SuperMassive'in lolespor'a meydan okumasıyla birlikte sıra League of Legends topluluğuna geldi. Toplamda 1.000 fidan bağış yapan lolespor ise Türkiye Espor Federasyonu’na (TESFED) ve Vodafone FreeZone'a meydan okudu.
LoL takımlarından lig düzenleyicisi şirkete, sponsor markalara ve Espor Federasyonu’na uzayan bağış furyasında LoL ekosistemi dahilinde toplam 3 bin fidan bağışı yapıldı. TESFED ise bağışın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na (TBHF), TBHF ise Türkiye Basketbol Federasyonu’na meydan okudu.
Ünlüler üzerinden sosyal medya üzerinden başlayan FidanChallenge akımına şirket olarak katılmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul:
“Riot Games olarak gerek ülkemizde gerekse global anlamda ekolojik sorunlara karşı her zaman
duyarlı bir duruş sergiledik. Oyuncularımızın ve kurumumuzun sahip olduğu yüksek çevre bilinciyle doğal varlıklarımızı korumak için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmiyoruz. Bu kapsamda sosyal medyada Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımlarının öncülüğü yaptığı fidan dikme kampanyasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çevre bilinci farkındalığıyla bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasını umuyoruz” dedi.
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