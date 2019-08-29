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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
29.08.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

League of Legends ekosisteminden “FidanChallenge” kampanyasına 3 bin adet fidan desteği!

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League of Legends ekosisteminden “FidanChallenge” kampanyasına 3 bin adet fidan desteği!

Son dönemde ülkemizde sık sık meydana gelen orman yangınları sebebiyle yok olan ormanları yeşillendirme amacıyla sosyal medya üzerinden başlayan “FidanChallenge” kampanyasına League of Legends ekosistemi de katıldı. Bu kapsamda takımlardan federasyona ve sponsor markalara kadar uzanan meydan okumada toplam 3 bin fidan bağışı yapıldı.

Sosyal medya üzerinden özellikle ünlülerin birbirine medyan okuduğu FidanChallenge kampanyasına espor dünyası da dahil oldu. Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımlarından Galakticos'un 100 fidan bağışlayarak espor ekosistemine taşıdığı challenge'a lig takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor, Team Aurora, Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMassive ekipleri de 100'er fidan bağışlayarak dahil oldu. SuperMassive'in lolespor'a meydan okumasıyla birlikte sıra League of Legends topluluğuna geldi. Toplamda 1.000 fidan bağış yapan lolespor ise Türkiye Espor Federasyonu’na (TESFED) ve Vodafone FreeZone'a meydan okudu.

LoL takımlarından lig düzenleyicisi şirkete, sponsor markalara ve Espor Federasyonu’na uzayan bağış furyasında LoL ekosistemi dahilinde toplam 3 bin fidan bağışı yapıldı. TESFED ise bağışın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na (TBHF), TBHF ise Türkiye Basketbol Federasyonu’na meydan okudu.

Ünlüler üzerinden sosyal medya üzerinden başlayan FidanChallenge akımına şirket olarak katılmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul:

“Riot Games olarak gerek ülkemizde gerekse global anlamda ekolojik sorunlara karşı her zaman
duyarlı bir duruş sergiledik. Oyuncularımızın ve kurumumuzun sahip olduğu yüksek çevre bilinciyle doğal varlıklarımızı korumak için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmiyoruz. Bu kapsamda sosyal medyada Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımlarının öncülüğü yaptığı fidan dikme kampanyasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çevre bilinci farkındalığıyla bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasını umuyoruz” dedi.

 

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