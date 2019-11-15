Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo’da
Fenerbahçe Öznur Kablo kadrosuna Laura Nicholls'ı kattığını resmi internet sitesinden duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.
Laura Nicholls'e hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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