La Lig'da 31. hafta... Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?
La Liga'da 31. hafta mücadelesi Real Madrid- Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. Real Madrid geçen 30 haftada 63 puan toplarken, Atletico Madrid ise 30 maçta 67 puan topladı. Puanlarını yükseltmek isteyen her iki takım da önlerindeki fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Peki i Real Madrid- Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Atletico Madrid ve Real Madrid karşılaşması için nefesler tutuldu. Topladığı 67 puanla 76 puan toplayan Barcelona’nın arkasından gelen Atletico Madrid, La Liga'nin 31. haftasında Real Madrid’le mücadele edecek. Real Madrid, ikinci sıradaki Atletico Madrid'i yenerek dört puanlık farkı kapatıp 2. sıraya geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde şampiyonluğu Barcelona’ya kaptıran Atletico Madrid ise zorlu Real Madrid deplasmanından puan veya puanlar alarak 2. liğini sürdürmeyi planlıyor. Peki Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
9 Nisan Pazar günü saat 17:15'te başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa liglerinde liderler değişmedi
Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, 2-0 geri düştüğü Sevilla deplasmanından son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Katalan ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo'yu 1-0 yenerek Barcelona ile arasındaki farkı 9'a indirdi.
Real Madrid, deplasmanda oynadığı Las Palmas karşılaşmasını 3-0 kazandı. Valencia da Leganes'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. La Liga'nın 30. haftası sonunda 76 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 67, Real Madrid 63 ve Valencia 62 puanla izledi.
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