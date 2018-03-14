La Liga’dan dev espor ortaklığı
Bu yıldan itibaren düzenleyeceği FIFA 18 espor turnuvası için hazırlıklarını sürdüren La Liga, McDonalds’la anlaştı.
Bu yılın başında pek çok önemli kulüp turnuvada yer alacağını açıkladıktan sonra çalışmalarını hızlandıran La Liga yönetimi FIFA eWorld Cup'a giden yolda projelerini de artırdı.
Sponsorların ve seyircilerin ilgisini çekmek için yoğun bir çalışma yapan yönetim ilk olarak FIFA turnuvasının ana sponsorlarından biri olan McDonald's ile el sıkıştı. La Liga ayrıca League of Legends ve CS: GO da dahil olmak üzere çok sayıda oyunda deneyim sahibi olan İspanyol video sporları organizasyonu Professional Videogame League (LVP) ile ortaklık kurdu.
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