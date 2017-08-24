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KUZENİ TÜRKİYE'YE GELİN GİDİYOR

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Christine Grosso, ABD'de yaşayan Alanyalı Mehmet Güvener ile evliliğe ilk adımı Alanya'da attı.

Hürriyet Haber
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Ronaldo'nun kuzeni Türkiye'ye gelin geliyor ABD'de bir şirk ette yöneticilik yapan Alanyalı Mehmet Güvener, Portekiz milli takımının ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun teyzesinin kızı Christine Grosso ile evliliğe ilk adımı attı. Alanya'da bir teknede 9 Ağustos'ta aile arasında düzenlenen kına gecesinde Grosso'ya kına yakıldı. Türk geleneklerine göre düzenlenen gecenin ardından çiftin Ronaldo'nun özel uçağıyla Portekiz'e hareket ettiği öğrenildi. 

Çiftin 20 Ocak 2018'de Jamaika'nın Lucea kentinde düzenlenecek düğün töreniyle dünya evine girecek.

Cristiano Ronaldo’nun kuzeni Christine Grosso, ABD’de yaşayan Mehmet Güvener'le 20 Ocak'ta evlenecek. Düğüne Ronaldo da katılacak.

KUZENİ TÜRKİYEYE GELİN GİDİYOR
KUZENİ TÜRKİYEYE GELİN GİDİYOR
KUZENİ TÜRKİYEYE GELİN GİDİYOR

Cristiano RonaldoChristine GrossoMehmet Güvener
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