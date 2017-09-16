Kupa İstanbul'da havaya kalkıyor... Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor!

Son dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan Milli Takımı, şampiyonaya Milos Teodosic, Nemanja Bjelica ve Miroslav Raduljica gibi önemli oyuncularından yoksun olarak katıldı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi ve averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Macaristan'ı 86-78 mağlup eden Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Sırbistan, çeyrek finalde ise İtalya'yı 83-67'lik skorla saf dışı bıraktı. Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, yarı finalde ise Rusya'ya 87-79 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde 2. kez finalde sahne alacak.

Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazanmıştı.



TARİH YAZDILAR

Slovenya Milli Takımı, EuroBasket 2017'de finale çıkarak büyük bir sürprize imza attı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda yer alan Slovenya, 5 maçın tümünde sahadan galip ayrılarak lider bir şekilde son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda karşılaştığı Ukrayna'yı 79-55'lik skorla rahat bir şekilde eleyen Slovenya, büyük bir heyecana sahne olan çeyrek final maçında ise Letonya'yı 103-97 mağlup etti. Igor Kokoskov'un başantrenörlüğünü yaptığı ve Goran Dragic ile Luka Doncic'in sırtladığı Slovenya, yarı finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinde İspanya'yı 92-72 yenerek finale çıktı.

Slovenya Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mücadele edecek.

Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak ulaşmıştı.