Kupa Amerika çeyrek final maçları ne zaman?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Brezilya ile Paraguay, Venezuela ile Arjantin, Kolombiya ile Şili, Uruguay ile Peru karşılaşacak. Peki, Kupa Amerika çeyrek final maçları ne zaman?
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi. Kupa Amerika C Grubu'nda Uruguay lider, Şili ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. İşte, turnuvada çeyrek final maç programı...
28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, Venezuela-Arjantin, Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak. Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.
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