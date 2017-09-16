Kübranur, Judo'da gururumuz oldu

Avrupa Gençler Ferdi Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Slovenya'nın Maribor kentindeki şampiyonada +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya maçında Polonyalı rakibi Anita Formela ile karşılaştı. Polonyalı sporcunun sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle Türk judocu üçüncü oldu.
Şampiyonada bugün mücadele eden Türk sporculardan kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, 1. turda, 70 kiloda Semanur Erdoğan ise 2. turda elendi.
Erkekler +100 kiloda madalya mücadelesi veren Furkan Güner ise ilk turu bay geçtikten sonra 2. turda turnuvaya veda etti.
Türkiye bu sonuçla ferdi müsabakaları 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.
Şampiyonada yarın takım müsabakaları yapılacak. Türkiye takım müsabakalarına sadece kadınlarda katılacak.
Kadın Milli Takımı'nın ilk turda rakibi Karadağ olacak. Milliler, Karadağ'ı elemesi durumunda Fransa-Macaristan müsabakasının galibiyle karşılaşacak.