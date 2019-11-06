Krasnodar Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları başlıyor. Bu kapsamda turnuvadaki temsilcilerimizden Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, mücadeleye ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, C Grubu'nun dördüncü haftasında yarın, Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak. Krasnodar ile Trabzon'da yapılan ilk maç, Rus ekibinin galibiyetiyle sonuçlanmıştı, gözler şimdi deplasmandaki rövanş maçında. İşte, Krasnodar Trabzonspor Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Trabzonspor ile Krasnodar, C Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde 7 Kasım Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.
Avrupa kupalarındaki 133. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
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