Korkutan açıklama: Akyazı Stadı'ndaki dolgular kayıyor

61saat.com haber sitesinde yer alan habere göre; Jeoloji Mühendisi Mustafa Albayrak Akyazı Medical Park Stadyumunun ana kayanın üzerinde koyulan direklerle çok sağlam bir şekilde ayakta kaldığını belirtti. Albayrak “Nitelikli olmayan dolgu malzemesini biz kazıklarla nitelikli hale getirdik. Şuanda stat orada kazıkların üzerinde duruyor. Şimdiye kadar bir sıkıntı yok. Gayet prensipli yapılmış.” dedi.

Albayrak herhangi bir doğal afet olmadığı sürece statın güçlü bir yapıda olduğunu belirtip “Karadeniz bölgesinde fay vardır diyordu bir hocamız. Bilimsel araştırması yapılmış yapılmamış bilemiyoruz. Sonuçta sondajlar var. Altta bir ana kaya var. Ana kayaya yüklenecek şekilde stat taşınıyor kazıklar üzerinde. Şuana kadar bir sıkıntı olmadı.” ifadelerini kullandı. Sadece dolgular yayılmaların olduğunu belirten Albayrak “Şimdi stat sağlam ama kuzey kısmında oradaki dolguda yayılmalar oldu. Zamanla oturmalar oldu. Belki yarım metre bir metre oturmalar oldu. Çünkü dolgu döküldü, dalga vurdukça yayılıyor, onun içinde belli süre vardır. Bir oturmanın kendini tamamlaması için geçecek süre lazım. Ama bunlar olabilecek şeyler” dedi.