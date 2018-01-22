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Korkut Göze'yi uğurladık

Hürriyet'in efsane yazarlarından Korkut Göze, Silivri Selimpaşa Merkez Camiinde ikindi namazından sonra Selimpaşa Mezarlığına defnedildi.

Hürriyet Haber
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Cenaze törenine spor basını, Teknik Direktör Ziya Doğan ile TSYD üyesi üyeler katılırken, Silivri Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Balenkoğulları ve yönetimi de törende hazır bulundular.

KORKUT GÖZE KİMDİR?
1942 yılında İstanbul’da doğan Göze, öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptı. Spor gazeteciliğini Akşam ve Hürriyet gazetelerinde sürdürdü. 1973 yılında TSYD üyesi oldu. Daha sonra bir süre Fotospor’da çalışan Göze, 1993 yılında yeniden Hürriyet Gazetesi’ne döndü. Korkut Göze daha çok Beşiktaş ve yıldız oyuncu analizleri ile ilgili yazılarıyla biliniyordu. Göze, okurları tarafından iyi hafızaya sahip, oyun ruhundan anlayan biri olarak tanımlanmaktadır.

cenaze töreni

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