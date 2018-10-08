Kore’ye gidecek ilk Türk Paramanya finalisti belli oluyor
Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun firması Netmarble, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi’nde 10 Ekim 2018 tarihinde düzenleyeceği 2’nci Kore Oyun Günü etkinlikleri kapsamında Paramanya Dünya Şampiyonası Türkiye Finalini düzenleyecek.
Türkiye finali sonrasında Türkiye’yi Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da gerçekleşecek turnuvada temsil edecek 2 Türk oyuncudan ilki belirlenecek. Paramanya Turnuvası’nın yanı sıra deneyim alanlarında Netmarble’ın tüm mobil ve PC oyunları ziyaretçiler tarafından oynanabilecek.
Ayrıca etkinliğe katılacak ziyaretçiler Paramanya, Wolfteam, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight ve Iron Throne’un değeri 100 bin TL’yi bulan promokodlarına ücretsiz sahip olabilecekler.
Paramanya’dan Türkiye’de bir ilk
Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Türkiye’de ilk defa bir mobil espor oyunu için dünya şampiyonası düzenlendiğini belirtti ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvalarda başarılı olan oyuncuların büyük finale katılarak ülkelerini temsil etmeye hak kazanacağını söyledi.
Dünya çapında deneyim
Paramanya’nın Türkiye’de en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan biri olduğunu belirten Aras Şenyüz, “Türkiye’deki espor adına bir ilk olacak bu büyük finali, Kore Kültür Merkezi’nde düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu adımlarımızın Türkiye ile Kore arasındaki oyun sektörü iş birliğini geliştirdiğine inanıyoruz ve bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Paramanya ile birlikte Türkiye’de ilk defa bir mobil oyun için dünya şampiyonası düzenleniyor. Aralık ayında da kazanan 2 kişi Seul’de yapılacak büyük finalde Türkiye’yi temsil edecek. Hayatta insanın sadece bir defa yaşayabileceği, oyuncularımız için unutulmaz bir deneyim olacağını düşünüyorum. ” dedi.
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