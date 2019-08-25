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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 03:36, Son Güncelleme:

Kocaman, TEK MAÇ'ta G.Saray'ı yenebilecek mi? Konyaspor'un iddaa oranı...

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Kocaman, TEK MAÇ'ta G.Saray'ı yenebilecek mi? Konyaspor'un iddaa oranı...

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u, TT Stadı'nda Galatasaray'a konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

GALATASARAY - KONYASPOR

- Sezonun açılış karşılaşmasında Denizlispor’a 2-0 kaybeden Galatasaray, tutuk bir görüntü çizdi. İlk yarıda kaçan penaltı sonrası Marcao’nun da oyundan atılması takımı oldukça demoralize etti.

- Roma’dan Nzonzi’yi kadrosuna katan sarı kırmızılılarda Falcao transferinin de eli kulağında. Kolombiyalı forvet için büyük uğraş var. Mitroglou ise PSV’ye kiralandı.

- Galatasaray’da maç öncesi en sevindirici gelişme, geçen sezondan kalan 3 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim’in, Türk Telekom Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasında takımın yanında, kulübede yerini alacak olması...

- Ayrıca, böbrek sancısı nedeniyle ameliyat olan Sofiane Feghouli için de seferberlik var. Cezayirli oyuncunun görev alabilmesi adına şartlar zorlanıyor.

- Konyaspor, ilk hafta sahasında transfer yasağı bulunan Ankaragücü karşısında golsüz berabere kaldı. Rakip kaleye 23 şut çeken yeşil beyazlılar son vuruşlarda etkisiz kaldı.

- Hafta arası Ugandalı 10 numara Farouk Miya’yı kadrolarına kattılar. Takımla idmana çıkan Miya’nın lisansı yetişirse kadroda olabilir.

- Konyaspor’da sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Hurtado ve Volkan Fındıklı’nın oynamama ihtimali var. Galatasaray’da ise cezalı Marcao görev yapamayacak.

Kocaman, TEK MAÇta G.Sarayı yenebilecek mi Konyasporun iddaa oranı...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Galatasaray, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak iyi sonuçlar alıyor. Konyaspor karşısında da mutlak favori onlar.

Alternatif tercihim ise Aykut Kocaman’ın savunma sertliği ve oyunu kilitlemeyi seven özelliği nedeniyle 3.5 gol altı.

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hagi'nin Barcelona günlerini hatırlayalım...

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