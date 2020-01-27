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GeriSpor Kobe Bryant’ın kızı Gianna kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın çocukları hakkında bilgiler
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Spor Arena
Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

Kobe Bryant’ın kızı Gianna kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın çocukları hakkında bilgiler

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Kobe Bryant’ın kızı Gianna kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın çocukları hakkında bilgiler

Efsanevi basketbol yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria-Onore Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Gianna Maria-Onore, Kobe Bryant - Vanessa Laine çiftinin ikinci kız çocuklarıydı. Peki, Kobe Bryant’ın kızı Gianna Maria-Onore kaç yaşındaydı?

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Düşen helikopterde Gianna Maria-Onore Bryant'ın da olduğu doğrulandı. Kobe, kızıyla birlikte bir basketbol maçına gidiyordu. Kobe Bryant - Vanessa Laine çiftinin ikinci kız çocukları olan Gianna Maria-Onore, 1 Mayıs 2006 tarihinde dünyaya gelmişti. Babasının izinden giden Gianna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu. Genç yaşına rağmen yeteneği ile dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

Kobe Bryant’ın çocukları

41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant isminde dört çocuğu var.

 

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