Kobe Bryant’ın kızı Gianna kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın çocukları hakkında bilgiler

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Düşen helikopterde Gianna Maria-Onore Bryant'ın da olduğu doğrulandı. Kobe, kızıyla birlikte bir basketbol maçına gidiyordu. Kobe Bryant - Vanessa Laine çiftinin ikinci kız çocukları olan Gianna Maria-Onore, 1 Mayıs 2006 tarihinde dünyaya gelmişti. Babasının izinden giden Gianna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu. Genç yaşına rağmen yeteneği ile dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

Kobe Bryant’ın çocukları

41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant isminde dört çocuğu var.