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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
İsmail ER
29.04.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

KKTC'de futbol şov

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KKTC'de futbol şov

Milli Takımın ve Fenerbahçe'nin efsane golcüsü yıllar sonra Teknik Direktör olarak sahaya çıktı takımı şampiyon oldu.

Milli Takımın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu yıllar sonra sahaya Teknik adam olarak indi. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe alt yapısında koordinatör olarak görev yapan efsane oyuncu Cemil Turan, KKTC Girne'de yapılan merhume Güner Batmazoğlu anısına 17'ncisi organize edilen Masterler Turnuvasına Türkiye'de futbolu bırakan oyuncuların oluşturduğu milli takım düzeyinde ekip hazırlaması istendi.

KKTCde futbol şov
KKTC'den eski dostlarının ısrarı ile takım kurması istenen Cemil Turan, kısa sürede efsane oyunculardan oluşan Hayrettin Demirbaş, Zafer Tüzün, Kemalettin Şentürk, Hami Mandıralı, Recep Çetin, Şenol Fidan, Metin Uzun, Engin Baytar, Metin Yıldız, Mustafa Yücedağ, Zorbay Kalkan'dan kurulu ekibi 2 gün antrenmanla turnuvaya hazırladı. Tuncay Şanlı, Serhat Akın, Ali Güneş, Mustafa Kocabey (Papen), Zafer Tüzün, Hami Mandıralı attıkları goller ile ayakta alkışlandılar.
KKTCde futbol şov
KUPALAR ALKIŞLARLA VERİLDİ

Yapılan 4 karşılaşmada da futbol ve gol şov yaparak KKTC'de futbol severler tarafından ayakta alkışlandı. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kemal Batmazoğlu tarafından şampiyonluk kupası törenle verildi.

KKTCde futbol şov
Uzun yıllar ilk kez Teknik Direktör olarak sahaya çıkan Cemil Turan ise geçmiş yılların önemli oyuncularını kısa sürede toplayarak Fair play çerçevesi içinde teknik fizik ve kondisyon olarak futbol severleri doyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
KKTCde futbol şov
Genel Kaptan Metin Mataracı ise Teknik Direktör Cemil Turan'ın oluşturduğu milli takım için yurt içi ve dışından bir çok turnuvadan teklif aldıklarını ileri sürerken "Cemil turan disiplini, taktik ve tekniği ile eski günlerini aratmadı. İzleyenlerde oynayanlarda keyif aldı" dedi.
KKTCde futbol şov

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