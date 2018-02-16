Kış Olimpiyatları'nda sürpriz son!
Olimpiyat lideri Almanya’ya bir altın da buz pateninden geldi. Kısa programı 4.sırada bitiren Savchenko-Massot çifti, büyük sürpriz yaptı. Serbest programda harika bir performans ortaya koyan ikili, Çin, Kanada ve Rusya (Bağımsız) gibi rakipleri geride bırakıp, ülkelerine 66 yıl sonra şampiyonluk yaşattı.
Uzun süredir, dünyaca ünlü bir yıldızın çıkmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan buz pateninde dün büyük bir sürpriz yaşandı. 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na Alman çift; Aljona Savchenko ile Bruno Massot damgasını vurdu. Kısa program sonrası 76.59 puan alan ve Çin, Rusya (Bağımsız) ve Kanada gibi güçlü rakiplerinin ardından 4.sırada yer aldı. Kimse onlardan, serbest programda bu kadar başarılı, bu kadar hatasız ve bu kadar muazzam bir performans ortaya koyacaklarını beklemiyordu ancak onlar zoru başardı.
ZORU BAŞARDILAR
Savchenko (34)-Massot (29) çifti, serbest programda 159.31 puan alıp, toplamda da 235.90’a ulaşarak, tüm rakiplerini geride bıraktı ve artistik buz pateninde Almanya’ya 66 yıl sonra olimpiyat altını kazandırmayı başardı. Kısa programı ilk sırada tamamlamasına karşın serbest programda aynı başarıyı gösteremeyen Çinli Sui Wenjing-Han Cong ikilisi, 235.47’lik toplam puanla gümüş madalya elde ederken, Kanada’dan Meagan Duhamel-Eric Radford çifti 230.15’lik dereceyle bronz madalyaya ulaştı.
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