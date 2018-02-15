Kış Olimpiyatları'nda Özlem Çarıkçıoğlu 57. oldu
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kadınlar büyük slalom yarışında milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu 57. olurken, ABD'li Mikaela Shiffrin altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 6. gününde, 12 Şubat'ta yapılması gereken ancak şiddetli rüzgar nedeniyle bugüne ertelenen Alp disiplini kadınlar büyük slalom yarışı gerçekleştirildi.
Milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu, ilk turda 1.27.71, ikincisinde 1.25.29 olmak üzere toplamda 2 dakika 53 saniyelik derecesiyle mücadeleyi 57. sırada tamamlarken, altın madalyayı ABD'li Mikaela Shiffrin 2.20.02'lik zamanlamasıyla elde etti.
Norveçli sporcu Ragnhild Mowinckel 2.20.41 ile gümüş, İtalyan Federica Brignone ise 2.20.48 ile bronz madalya kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle