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Kış Mevsimi’nin şampiyonu SuperMassive

League of Legends Kış Mevsimi Finali, 5 bin kişinin katıldığı muhteşem bir organizasyonla Volkswagen Arena'da yapıldı.

Koray DURKAL
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Türkiye'de espor kavramının en büyük destekçisi Riot Games'in Vestel ve Ülker'in desteğiyle düzenlediği finalde BAU SuperMassive ve Oyunfor.Crew takımları karşı karşıya geldi. 

Büyük bir çekişmeye sahne olan finali 3-1 kazanan BAU SuperMassive takımı kupanın sahibi olurken 28 Nisan'da Brezilya'da başlayacak MSI turnuvasında ülkemizi temsil etme hakkını da elde etti. Finalin en değerli oyuncusu ise SuperMassive ekibinden Dumbledoge seçildi.

Kış Mevsimi’nin şampiyonu SuperMassive

BAU SuperMassive'in hedefi Brezilya 

Beş maçlık seri üzerinden oynanan finalden şampiyon olarak ayrılmayı başaran BAU SuperMassive 8 bölge temsilcisinin yer alacağı MSI'da hünerlerini gösterecek. Sezon ortası özel turnuva (Mid-Season Invitational) kısaca MSI olarak bilinen ve 400 bin dolarlık ödül havuzunun bulunduğu turnuvaya Bağımsız Devletler Topluluğu, Brezilya, Japonya, Latin Amerika Güney, Latin Amerika Kuzey, Güneydoğu Asya, Okyanusya ile Türkiye'den takımlar katılacak.

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