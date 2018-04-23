Kış Mevsimi’nin en büyüğü BAUSuperMassive

19 maçlık rekor seriyle finale gelen BAUSuperMassive ve ilk kez final koltuğuna oturan Royal Bandits arasında oynanan sezon finalinde, kupaya uzanan ekip BAUSuperMassive oldu. En değerli oyuncu ödülünün sahibi ise tüm serilerde gösterdiği üstün performansla SnowFlower seçildi. Başarılı oyuncu ödülünü, Vodafone Türkiye Dijital Segmentler Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun’un elinden aldı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi şampiyonu belli oldu. 22 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali’ni Royal Bandits’i 3-1’lik skorla mağlup eden BAUSuperMassive kazandı ve bu önemli kupanın sahibi oldu.

Final mücadelesinde ilk iki maç kısa sürede rakibini baskı altına almaya başaran BAUSuperMassive’in galibiyetiyle tamamlandı. Skor 2-0 olduktan sonra Royal Bandits adeta başka bir takım kimliğine büründü ve akılcı bir oyunla skoru 2-1’e taşımayı başardı. Üçüncü maçın ortalarına kadar her iki takımın da bariz bir üstünlüğü bulunmazken, BAUSuperMassive ani baskınlarla skor farkını açmaya başladı. Ve neredeyse saniyeler içinde net bir zafere imza atarak 3-1’lik skorla League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Şampiyonu olmayı başardı.

Nedim Baytorun: Espora önümüzdeki 5 yılda 30 milyon TL’lik destek vereceğiz

Esporun dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen bir pazar olduğunu belirten Vodafone Türkiye Dijital Segmentler Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, “Vodafone FreeZone olarak, espor pazarını, genç abonelerimize gençliklerini özgürce yaşama imkânı verecek yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Geçen yıldan bu yana espor alanında yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. Bu yıl ise daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Son bir yılda yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yaptığımız espora toplam desteğimizin, önümüzdeki 5 yılda 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu vesileyle, League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde mücadele eden tüm takımları kutluyoruz” dedi.

Bora Koçyiğit: Centilmence ve tutku dolu mücadele için her iki takımı da kutluyorum

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, maç sonrası yaptığı değerlendirmede; “League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni finale yakışır bir mücadele ile geride bıraktık. Buraya kadar gelmeyi başaran iki takımımızı da yürekten tebrik ediyorum. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini bugün hep birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi yaşattılar. Yaz mevsimi sezonunda da çok özel mücadelelere tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılan BAUSuperMassive’i kutluyorum. Ülkemizi Sezon Ortası Turnuvası’nda başarıyla temsil edeceklerine de yürekten inanıyorum. Ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Avrupa biletini cebine koydu

League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni zaferle noktalayan BAUSuperMassive’i, senenin ilk uluslararası etkinliği olan 2018 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa'da ülkemizi temsil etme hakkını da kazandı. Almanya’nın Berlin şehrinde, yenilenen EU LCS stüdyolarında 3-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ön elemeler ve grup aşamasının ardından bu aşamaları geçen takımlar, final serileri için 18-20 Mayıs tarihleri arasında Paris’te, Zenith Paris, La Vilette'te mücadele edecek.

En değerli oyuncu SnowFlower

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali’nin en değerli oyuncusu, SnowFlower oldu. Dört seri boyunca rakiplerine Vadi’yi dar eden SnowFlower, ödülünü Vodafone Türkiye Dijital Segmentler Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun’un elinden aldı.