Kırkpınar'da başpehlivanlık heyecanı başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları yapıldı. Rakiplerini yenen 28 başpehlivan, üst tura çıktı.
Sarayiçi Er Meydanı'na çıkan pehlivanlar, cazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsu ile alana gelerek kuralarını çekti.
Eşleştirme sonrası yeniden yağlanan başpehlivanlar, kol bağlamalarının ardından cazgırın salavatıyla peşreve çıktı, tribünleri selamladı.
Kırkpınar'da 2011 ve 2012'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, rakibi Recep Taslak'ı iç kazık iç paça ile yüklenerek yendi.
Yine aynı güreş oyunuyla 2015 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu da rakibi Kaan Kaya'yı kısa sürede yenerek üst tura çıktı.
2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Ordulu Recep Kara, Fatih Çakıroğlu'nu, geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban ise rakibi İsmail Erkal'ı puanlama güreşinde yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
2009, 2010 yıllarının başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, rakibi Kürşat Şevki Korkmaz ile normal sürede yenişemeyince puanlama güreşine geçildi.
Puanlama güreşinde daha aktif mücadele eden Mehmet Yeşil Yeşil, rakibinden puan alarak üst tura çıktı.
İKİNCİ TURA YÜKSELENLER
Başpehlivanlık 1. tur müsabakalarında rakiplerini yenen Hasan Tuna, Ali Rıza Kaya, Recep Kara, Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan, Ali Yanatma, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Salih Erinç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Mustafa Batu, Okan Acar, Hamza Köseoğlu, Mustafa Kemal Karaboğa, Ünal Karaman, Ahmet Selbest, Ali Altun, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Şahali Kurt, İsmail Koç, Süleyman Aykırı ve Onur Balcı, bir üst tura yükseldi.
Ramazan Bircan ise kurada 57 numarayı çektiği için güreşmeden 2. tura çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle