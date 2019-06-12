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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
12.06.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Khimki'ye hırsızlık şoku! Maç oynanırken...

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VTB Ligi'nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki oynanan şampiyonluk maçı sırasında bir kişi, Khimki oyuncularının soyunma odasına girip basketbolcuların eşyalarını çaldı.

VTB Ligi play-off final serisinde Khimki Moskova ile CSKA Moskova arasında üçüncü maç oynandı.

İlk 2 maçı kazanan CSKA Moskova’nın bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi beklenirken maça hırsızlık olayı damga vurdu.

Khimki’nin salonunda gerçekleşen maç hızlı başladı. CSKA’nın oyuna hakim olduğu maçta atmosferde oldukça yüksekti. Sahada büyük mücadele gerçekleşirken başka bir mücadelede Khimki’li basketbolcularının soyunma odasında gerçekleşti.

Soyunma odasına gizlice giren üzerinde görevli kartı bulunan bir kişi basketbolculara ait özel eşyaları çaldı.

CSKA Moskova’nın deplasmanda 80 - 62’lik skorla kazandığı maçta Khimki’nin oyuncuları hem sahada hem soyunma odasında kaybetmiş oldu.

Khimki’yi seride 3-0 ile geçen CSKA Moskova, Rusya Basketbol Ligi’nde üst üste 8. kez şampiyon olmayı başardı.

TBSL play-off final serisinde 3. raunt yarın
TBSL play-off final serisinde 3. raunt yarın!

Khimkiye hırsızlık şoku Maç oynanırken...

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Khimkiye hırsızlık şoku Maç oynanırken...

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