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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Khabib Nurmagomedov rakibini seçti!

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Khabib Nurmagomedov rakibini seçti!

UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, ünvan maçı için açıklamalarda bulundu ve Conor McGregor'a da cevap verdi.

Spor Arena Dış Haberler | Khabib Nurmagomedov yenilgisinden sonra başka bir dövüşe çıkmak isteyen Conor McGregor, Dağıstanlı dövüşçüden rövanş talebi isterken 28 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Khabib'den cevap geldi.

31 yaşındaki dövüşçü, McGregor'u es geçerken ''McGregor benim için geçmişte kaldı. Benim kanıtlayacağım bir şey yok ama onun var. Kanıtlaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Birçok kişi onunla dövüşürsem çok para kazanacağımı söyleyecek. Ama ben bunun için onunla dövüşmeyeceğim. Bence Tony Ferguson bu maçı ondan daha çok hak ediyor. 12 maçtır kaybetmiyor ve Conor'dan daha çok hak etti.'' diye konuştu.

İrlandalı McGregor, Khabib Nurmagomedov yenilgisinin ardından defalarca rövanş isteğinde bulunmuş ancak istediği yanıtı alamamıştı.

Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu.Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.
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