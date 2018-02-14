Kevin Durant'in dizisi çıkıyor
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, NBA’in yıldız ismi Kevin Durant ile bir televizyon serisi konusunda anlaştı.
Dizi sektörüne el atmaya başlayan Apple, basketbol dünyasında geçen yeni kurgusal dizisi için Golden State Warriors forması giyen başarılı oyuncu Kevin Durant ile her konuda anlaşma sağladı.
Kevin Durant’in çocukluğundan esinlenerek çekilecek olan dizide; Amateur Athletic Union’da basketbol oynayan genç sporcuların ve çocuklarını genç yaşta basketbol dünyasının içine sokan ailelerin hikayesi anlatılacak. Durant’in yaşam hikayesi, belgesel tadında izleyiciye sunulacak. Ayrıca maçlardan görüntülerinde olacağı dizi de seslendirmeyi de Durant yapacak.
Dizinin ismi ise ‘Swagger‘ olacak. Prodüksüyon işlemlerini Imagine Television ve Durant’in kendi şirketi olan Thirty Five Media üstlenirken, senaryo koltuğunda usta isim Reggie Rock Bythewood olacak.
Yapımcısı ise Akıl Oyunları, Apollo 13 ve Da Vinci Şifresi gibi başarılı filmlerin arkasındaki isim olan Brian Grazer olacak. Yönetmen koltğunda usta isimlerin olduğu dizinin oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi henüz belli değil.
Dizi ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor. (Sonperiyot)
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