Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı
GeriBasketbol Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
19.04.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 132-105 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Clippers karşısında yıldız oyuncusu Kevin Durant'ın 38 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçını da 132-105 mağlup etti ve ev sahibi avantajını geri aldı.

Stephen Curry'nin 21 sayı ürettiği Warriors'ta, Andre Iguodala 15 sayı, Draymond Green 10 asistle maçı tamamladı.  Ev sahibi ekipte ise Ivica Zubac 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Louis Williams 16, Montrezl Harrell ve JaMychal Green 15'er sayıyla
oynadı.

Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı

San Antonio öne geçti

Gecenin bir diğer maçında ise San Antonio Spurs serinin 3. maçında sahasında Denver Nuggets'ı 108-118’lik skorla mağlup ederek 2-1 öne geçti.

Spurs'da Derrick White 36 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 top çalma galibiyette baş rolü oynarken, DeMar DeRozan 25 sayı, 4 ribaund, 5 asistle katkı verdi.

Nuggets cephesinde Nikola Jokic 22 sayı, 8 ribaund, 7 asist üretti. Malik Beasley 20 sayı attı ve 9 ribaund aldı. Paul Millsap 14 sayı kaydetti.

Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı

Phili deplasmanda kazandı

Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i deplasmanda 131-115 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Philadelphia'da Ben Simmons 31 sayı, 4 ribaund, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Tobias Harris 29 sayı, 16 ribaund ile double-double yaptı.

Brooklyn Nets'te D'Angelo Russell ve Caris LeVert 26'şar sayı kaydetti. Spencer Dinwiddie ve Jarett Allen 15'er sayıyla maçı tamamladı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı

CSKAya büyük şok Avantajı kaybetti...
CSKA'ya büyük şok! Avantajı kaybetti...
NBA'de en iyi 3 hareketNBA'de play-off karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gecede yapılan en güzel 3 hareket ile karşınızdayız...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suat Kaya: "Zorluklara göğüs gereceğiz"

Mustafa Kaplan: "Evde çocuklarımla ve eşimle kümede kalma hesabı yapıyoruz"

Tribünden atılan yabancı maddeyle sakatlandı! Ülkesine gitti...

Vieira geri dönüyor!