Kevin Durant coştu, Warriors saha avantajını geri aldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 132-105 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Clippers karşısında yıldız oyuncusu Kevin Durant'ın 38 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçını da 132-105 mağlup etti ve ev sahibi avantajını geri aldı.
Stephen Curry'nin 21 sayı ürettiği Warriors'ta, Andre Iguodala 15 sayı, Draymond Green 10 asistle maçı tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Ivica Zubac 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Louis Williams 16, Montrezl Harrell ve JaMychal Green 15'er sayıyla
oynadı.
San Antonio öne geçti
Gecenin bir diğer maçında ise San Antonio Spurs serinin 3. maçında sahasında Denver Nuggets'ı 108-118’lik skorla mağlup ederek 2-1 öne geçti.
Spurs'da Derrick White 36 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 top çalma galibiyette baş rolü oynarken, DeMar DeRozan 25 sayı, 4 ribaund, 5 asistle katkı verdi.
Nuggets cephesinde Nikola Jokic 22 sayı, 8 ribaund, 7 asist üretti. Malik Beasley 20 sayı attı ve 9 ribaund aldı. Paul Millsap 14 sayı kaydetti.
Phili deplasmanda kazandı
Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i deplasmanda 131-115 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Philadelphia'da Ben Simmons 31 sayı, 4 ribaund, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Tobias Harris 29 sayı, 16 ribaund ile double-double yaptı.
Brooklyn Nets'te D'Angelo Russell ve Caris LeVert 26'şar sayı kaydetti. Spencer Dinwiddie ve Jarett Allen 15'er sayıyla maçı tamamladı.
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