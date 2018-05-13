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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
DHA
13.05.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Kenan Sofuoğlu pistlere veda etti

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Kenan Sofuoğlu pistlere veda etti

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Sofuoğlu, başarılarla dolu kariyerine nokta koydu. 20 yıllık kariyerinde 5 Dünya Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sofuoğlu'nu motosiklet dünyası muhteşem bir veda ile uğurladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı olan İtalya Grand Prix'inde kısa bir sürüş gerçekleştiren Red Bull sporcusu Sofuoğlu tribünleri selamladı ve binlerce taraftar tarafından ayakta alkışlandı.

2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamladı. 33 yaşındaki sporcu, bu sene de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'inde geçirdiği kazanın ardından son yarışı olan İtalya Grand Prix'ine kadar bir daha yarışamadı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın efsanevi pilotu Sofuoğlu, kariyeri boyunca 125 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti. Son yıllarda kendini genç sporcular yetiştirmeye adayan Sofuoğlu, "Birbirinden yetenekli sporcularım var. Hepsi Dünya Şampiyonaları'nda çok iyi takımlarla çok iyi imzalar attılar. Hepsi gelecek vadeden sporcular. Toprak Razgatlıoğlu ile hedefim Superbike'ta dünya şampiyonluğu. Can ve Deniz Öncü kardeşler de henüz 14 yaşındalar, onları da MotoGP'ye hazırlıyorum. 5 farklı Dünya şampiyonası var. İlerleyen yıllarda her kategoride Türk şampiyon çıkartmak istiyorum" dedi.

Yarıştan bir gün önce hem takımı hem de motosiklet dünyası İtalya'nın Imola Pisti'nde Kenan Sofuoğlu için muhteşem bir veda organizasyonu düzenledi. Törende başarılı sporcunun kariyerinin en iyi anları gösterildi ve motosiklet dünyasının en önemli isimleri Sofuoğlu ile olan anılarını paylaştı. Sofuoğlu'nu İtalya'da öğrencileri Toprak Razgatlıoğlu, genç ikiz pilotlar Can-Deniz Öncü ve çok sayıda Türk taraftar yalnız bırakmadı. Hayranları, Sofuoğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı ve "Kenan Sofuoğlu, Güle Güle Efsane 1998-2018" yazılı tişörtler giydi.

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