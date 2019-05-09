KBSL play-off final serisinde ikinci raunt yarın!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, yarın Mersin'de karşı karşıya gelecek.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı seride ilk maçı, normal sezonu lider bitirerek ev sahibi avantajını elinde bulunduran Çukurova Basketbol 78-71'lik skorla kazanarak 1-0 öne geçti.
Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmalar, Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Eşitliğin bozulmaması halinde ise son maç yine Çukurova Basketbol'un sahasına taşınacak.
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