Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...
Beşiktaş'ı 2-0'la geçen TOFAŞ rakibini bekliyor... Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'dan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM
- İstanbul'daki serinin açılış maçının ilk yarısında zorlanan Fenerbahçe Beko, bir ara 20 sayı geriye düşmesine rağmen son periyot açılıp karşılaşmayı 82-72 kazanmıştı.
- Ankara'daki serinin ikinci maçında ise Türk Telekom, ikinci periyot üstünlüğü ele alıp yüksek dış şut yüzdesiyle seriye denge getirmişti.
- Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely sakat.
- İlk 2 maçta sarı-lacivertliler adına Kostas Sloukas, Marko Guduric ve Melih Mahmutoğlu öne çıkan isimler oldu.
- Türk Telekom'da ise ikinci maçta 26 sayı atan TJ Campbell dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ "+ HANDİKAP" İLE TÜRK TELEKOM YANINDA!
Bu kritik maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyeler, artı handikap avantajıyla Türk Telekom'a yüklenmiş durumda. "+14.5 handikap" ile Ankara temsilcisini tercih edenler %64 gibi ciddi bir kesimi kapsıyor...
156.5 açılan toplam sayı limitinin aşacağını düşünen üyelerin yüzdesi ise %13!
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN DA AYNI GÖRÜŞTE!
Seride durum 1-1 ve kazanan yarı finalde TOFAŞ'ın rakibi olacak. Fenerbahçe zor bir dönemden geçiyor. Sakatlık sorunları var, Ankara'da 88-85 mağlup oldular. Özellikle pota altında sorun yaşıyorlar. İstanbul'daki ilk maçı da zor kazanmışlardı. Telekom formda ve konsantre göründü. Fenerbahçe'nin sahasında kazanacağını düşünüyorum ama Telekom'un da kolay teslim olmayacağını tahmin ediyorum. Bu maçta 15 fark zor görünüyor. Tercihim 2.
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