Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...
GeriBasketbol Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
29.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...

Beşiktaş'ı 2-0'la geçen TOFAŞ rakibini bekliyor... Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'dan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM

- İstanbul'daki serinin açılış maçının ilk yarısında zorlanan Fenerbahçe Beko, bir ara 20 sayı geriye düşmesine rağmen son periyot açılıp karşılaşmayı 82-72 kazanmıştı.

- Ankara'daki serinin ikinci maçında ise Türk Telekom, ikinci periyot üstünlüğü ele alıp yüksek dış şut yüzdesiyle seriye denge getirmişti.

- Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely sakat.

- İlk 2 maçta sarı-lacivertliler adına Kostas Sloukas, Marko Guduric ve Melih Mahmutoğlu öne çıkan isimler oldu. 

- Türk Telekom'da ise ikinci maçta 26 sayı atan TJ Campbell dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ "+ HANDİKAP" İLE TÜRK TELEKOM YANINDA!

Bu kritik maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyeler, artı handikap avantajıyla Türk Telekom'a yüklenmiş durumda. "+14.5 handikap" ile Ankara temsilcisini tercih edenler %64 gibi ciddi bir kesimi kapsıyor...

156.5 açılan toplam sayı limitinin aşacağını düşünen üyelerin yüzdesi ise %13!

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN DA AYNI GÖRÜŞTE!

Seride durum 1-1 ve kazanan yarı finalde TOFAŞ'ın rakibi olacak. Fenerbahçe zor bir dönemden geçiyor. Sakatlık sorunları var, Ankara'da 88-85 mağlup oldular. Özellikle pota altında sorun yaşıyorlar. İstanbul'daki ilk maçı da zor kazanmışlardı. Telekom formda ve konsantre göründü. Fenerbahçe'nin sahasında kazanacağını düşünüyorum ama Telekom'un da kolay teslim olmayacağını tahmin ediyorum. Bu maçta 15 fark zor görünüyor. Tercihim 2.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Kazanan yarı finalde Ankarada coşan Türk Telekomun iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...
Florentino Perez sinyali verdi! Eden Hazard...
Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri