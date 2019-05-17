Kazanan Avrupa Şampiyonu olsun! Dörtlü Final'den 48 milyon euro...
İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci maçında CSKA Moskova ile Real Madrid, saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. İlk günün galipleri 19 Mayıs Pazar günü şampiyonluk, mağluplar ise üçüncülük maçı oynayacak
THY Euroleague’de 2019 Dörtlü Finali geldi çattı... Heyecan; sadece Avrupa değil, Türk basketbolu özelinde de zirve yaptı. Bunun sebebi ise; Türkiye’nin tarihinde ilk defa bir Dörtlü Final’e iki takımla katılıyor oluşu...
Adını üst üste 5. yılda da son 4 arasına yazdıran ve 2017’de şampiyon olan F.Bahçe Beko, bu akşam TSİ 19.00’da Anadolu Efes’le yarı finalde karşılaşacak. TSi 22.00’deki 2. maçta ise CSKA Moskova ile R. Madrid oynayacak.
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Dörtlü Final'den 48 milyon euro
DÖRTLÜ Final’de maçlar Vitoria-Gasteiz kentindeki 15 bin kişilik Fernando Buesa Arena’da oynanacak. 20 bine yakın basketbolseverin akın ettiği şehirde bütün oteller dolarken, organizasyonun bölge ekonomisine ekonomik katkısının 48 milyon Euro’yu bulacağı belirtildi.
Finalde 4. kez Türk takımı
İSPANYA’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Dörtlü Final’de ilk günün galipleri pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak. Mağluplar ise 3.’lük maçı oynayacak. İki temsilcimiz yarı finalde birbirleriyle karşılaştıkları için pazar günkü maçta finalistlerden biri Türk takımı olacak. F.Bahçe son üç yılda finale çıkmıştı.
GEÇMİŞTE katıldığı iki Dörtlü Final’de de 3. olan Efes’te eksik yok. F.Bahçe’de ise ayağı kırıldığı için sezon başından beri süre almayan Ennis’in yanı sıra Lauvergne ve Datome oynamayacak. Dün idmana çıkan Vesely ve Kalinic’in kısa sürelerle süre alabileceği belirtildi. Vesely, “Kendimi iyi hissediyorum” derken, Lauvergne de koltuk değnekleriyle idmanı izleyip, arkadaşlarına moral desteği verdi.
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