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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
17.05.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Kazanan Avrupa Şampiyonu olsun! Dörtlü Final'den 48 milyon euro...

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Kazanan Avrupa Şampiyonu olsun! Dörtlü Final'den 48 milyon euro...

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci maçında CSKA Moskova ile Real Madrid, saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. İlk günün galipleri 19 Mayıs Pazar günü şampiyonluk, mağluplar ise üçüncülük maçı oynayacak

THY Euroleague’de 2019 Dörtlü Finali geldi çattı... Heyecan; sadece Avrupa değil, Türk basketbolu özelinde de zirve yaptı. Bunun sebebi ise; Türkiye’nin tarihinde ilk defa bir Dörtlü Final’e iki takımla katılıyor oluşu...

Adını üst üste 5. yılda da son 4 arasına yazdıran ve 2017’de şampiyon olan F.Bahçe Beko, bu akşam TSİ 19.00’da Anadolu Efes’le yarı finalde karşılaşacak. TSi 22.00’deki 2. maçta ise CSKA Moskova ile R. Madrid oynayacak.

Bu zorlu karşılaşmaları Spor Arena'dan üç boyutlu canlı anlatımla takip edebilirsiniz...

Dörtlü Final'den 48 milyon euro

DÖRTLÜ Final’de maçlar Vitoria-Gasteiz kentindeki 15 bin kişilik Fernando Buesa Arena’da oynanacak. 20 bine yakın basketbolseverin akın ettiği şehirde bütün oteller dolarken, organizasyonun bölge ekonomisine ekonomik katkısının 48 milyon Euro’yu bulacağı belirtildi.

 

Finalde 4. kez Türk takımı

İSPANYA’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Dörtlü Final’de ilk günün galipleri pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak. Mağluplar ise 3.’lük maçı oynayacak. İki temsilcimiz yarı finalde birbirleriyle karşılaştıkları için pazar günkü maçta finalistlerden biri Türk takımı olacak. F.Bahçe son üç yılda finale çıkmıştı.

GEÇMİŞTE katıldığı iki Dörtlü Final’de de 3. olan Efes’te eksik yok. F.Bahçe’de ise ayağı kırıldığı için sezon başından beri süre almayan Ennis’in yanı sıra Lauvergne ve Datome oynamayacak. Dün idmana çıkan Vesely ve Kalinic’in kısa sürelerle süre alabileceği belirtildi. Vesely, “Kendimi iyi hissediyorum” derken, Lauvergne de koltuk değnekleriyle idmanı izleyip, arkadaşlarına moral desteği verdi.

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