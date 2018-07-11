Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından duran top organizasyonları çalıştı.
Antrenman, çift kale maç, şut çalışması ve taktik organizasyonlarla sona erdi.
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