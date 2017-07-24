Kayseri’de şampiyon Game Sultan

Kayseri’de 22 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen Wolfcity Turnuvası’nda 16 takım finale çıkmak için yarıştı. Tecrübeli takımlardan Game Sultan, 1907 Fenerbahçe ve The Mawa gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak şampiyon olmayı başardı.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 9 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın yedinci ayağını 22Temmuz 2017 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirdi Prestij İnternet Kafe’de düzenlenen Wolfcity Kayseri Turnuvası’na 16 takım / 80 oyuncu katıldı. Güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olan takım Game Sultan oldu İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada toplam 2 bin 500 TL’lik ödül dağıtıldı.

Turnuvalar 9 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Bursa, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, İzmir ve İstanbul olmak üzere 9 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor. Bir sonraki turnuva 5 Ağustos tarihinde Trabzon’da yapılacak.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Kayseri’de düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.