Kastamonu Belediyespor, Norveç hazırlıklarını tamamladı

2016-2017 sezonunu şampiyonluk kupasıyla kapatan, 2017-2018 sezonunu ise Süper Kupa’yla açan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, antrenör Hakan Günal eşliğinde yoğun tempoda antrenmanlarını tamamladı. Son hazırlık antrenmanını da yapan Kastamonu Belediyespor, karayolu ile İstanbul’a hareket etti. Kastamonu temsilcisi perşembe günü sabah 07.00’de Norveç’e uçacak.

Son antrenmanda daha çok taktik ağırlıklı çalışan Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ilk maçını Süper Kupa moraliyle oynayacak. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir konuşma yapan Hakan Günal, oyuncularına şampiyonada her ne sonuç ortaya çıkarsa çıksın, ortada başarı olacağını hatırlattı.

İlk maçını 9 Eylül’de Hırvatistan temsilcisi HC Podrovka Vegeta ile oynayacak olan Kastamonu Belediyespor, bu maçtan galip ayrıldığı takdirde Vipers Kristiansand ile HC Gomel arasında oynanacak maçın galibiyle 10 Eylül’de karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, bu maçı da kazanması halinde Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan ilk Türk takımı olacak.

Kastamonu Belediyespor’un son antrenmanını Kulüp Başkanı Hüdaverdi Eski ve İdari Menajer Ahmet Cevher de izledi. Antrenman sonrasında Kulüp Başkanı Hüdaverdi Eski tarafından “Avrupa’ya tatlı gidelim, tatlı dönelim” dileğiyle oyunculara pasta ikram edildi.





‘TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİK’

3 yıl önce kurulan Kastamonu Belediyespor Kulübünün hedeflerini büyük tutarak yola çıktığını belirten Eski, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Callenge Cup’ta final oynadık, ikinci olduk. Geçen yıl Türkiye Şampiyonu olduk. Bu sene de Süper Kupa’yı alarak tesadüf olmadığını, başarının isteyerek ve çalışarak geldiğini gösterdik. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçları için Norveç’e gidiyoruz. Norveç’te de başarılı olup Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz. Şu ana kadar hentbolda bu başarıyı sağlayan Türk takımı bulunmuyor. Biz bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Norveç’ten güzel haberlerle geleceğiz. Türkiye’ye bir başarı daha getireceğiz.”





HEP İLKLERİ YAŞATTIK

Kastamonu Belediyespor antrenörü Hakan Günal ise şöyle konuştu: “Bu akşam itibariyle son idmanımızı yapmış bulunuyoruz. Biz bütün planlamamızı Şampiyonlar Ligi ön elemesi için yapmıştık 17 Temmuz’da açtığımız sezonda. 8 haftalık periyodu 9-10 Eylül’de oynayacağımız Şampiyonlar Ligi’ne göre yapmıştık. Şimdi düşüncemiz sadece o maça odaklanıp Hırvatistan temsilcisiyle oynayacağımız maçtan galip gelip, çok büyük bir ihtimalle Norveç temsilcisiyle final oynayıp Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’de guruplara kalan ilk kadın takımı olmak istiyoruz. Daha önceden de söylediğimiz gibi Kastamonu’ya hep ilkleri yaşattık. Eğer bunu becerebilirsek Türkiye’ye de bir ilki yaşatmış olacağız. Bu anlamda takımıma güveniyorum.”





‘EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ’

Kastamonu Belediyespor oyuncusu Yeliz Yılmaz da şunları söyledi: “Bu sene iyi bir hazırlık döneminden sonra sezona Süper Kupa ile başladık. Bu bizim için çok iyi motivasyon oldu. Bu akşam da son antrenmanımızı yapacağız ve buradan Norveç’e gideceğiz. Amacımız Norveç’te guruplardan çıkmak. Guruplara kalan ilk Türk takımı olmak istiyoruz. Bunun için Norveç’te elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım olarak maça herkes hazır. Dediğim gibi, Süper Kupa’yı almak bizim için olumlu bir motivasyon oldu. Geçen seneden de şampiyon olduğumuz için sezona iyi başladık. Gelen yabancı arkadaşlarımız da motivasyonumuzu iyi etkiledi. Herkes maça hazır.”