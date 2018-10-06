Kasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu
İstanbul 2. Amatör Lig ekiplerinden Gümüşderespor, yıllardır kullandığı tesisleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Arazinin yeni sahibi SGK, kulüpten işgaliye bedeli talep etmekte.
Her şey, Sarıyer’in Gümüşdere köyünün kırmızı lacivertli kulübüne gelen yazıyla başladı. Buna göre, aralarında kulüp tesisinin bulunduğu 25 taşınmazı hazine, 16 Nisan 2018’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) trampa yoluyla verirken karşılığında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın bulunduğu araziyi aldı. Daha önceleri köy tüzel kişiliğinin olan, daha sonra yeni büyükşehir yasasıyla hazineye geçen Gümüşdere’deki arazinin yeni sahibi SGK da kulüpten bir yıllık ecrimisil bedeli olarak aylık 750 TL veya yıllık 8.625 TL talep etti. SGK ayrıca kulüpten, kalıcı tesis yapılmaması ve istenildiğinde tahliye edileceğine dair noter onaylı taahhütname talep etti.
Gümüşderespor Kulübü ise olayı kınayarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Daha önce ‘her mahalleye bir halı saha’ kampanyası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gümüşdere Mahallemizde (Köyümüzde) yapılan halı saha ve soyunma odaları yapıldıktan sonra kulübümüzün gözetimine verilmiş, sahanın tüm masrafları kulübümüz yöneticileri ve bağışlarla karşılanmıştır. Kulübümüzün amacı olan gençleri çocukları spora yönlendirme ve madde bağımlığından uzak tutmaktır ve bu doğrultuda hiçbir şekilde tesisten bir gelir elde etmemektedir. . Kulübümüzün hiçbir yerden geliri yoktur tamamen bağışlarla yardımlarla ve yönetimimizin fedakarlıkları ile ayakta durmaktadır. Dolayısıyla SGK’nın şimdilik istediği bu bedeli (ki ilerde arttırabilirler) kulübümüz karşılayacak durumda değildir. SGK da ‘bu bedeli ya öde ya da yasal işlem başlatırız’ diyerek bizleri kapı önüne koymaktadır. Amacı tamamen gençleri spora kazandırmak ve madde bağımlığından uzak tutmak olan Gümüşderespor’umuz, gençlerimiz ve çocuklarımız üzülerek belirtiriz açıkta kalmıştır.”
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