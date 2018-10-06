Kasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu
GeriFutbol Kasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.10.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu

İstanbul 2. Amatör Lig ekiplerinden Gümüşderespor, yıllardır kullandığı tesisleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Arazinin yeni sahibi SGK, kulüpten işgaliye bedeli talep etmekte.

Her şey, Sarıyer’in Gümüşdere köyünün kırmızı lacivertli kulübüne gelen yazıyla başladı. Buna göre, aralarında kulüp tesisinin bulunduğu 25 taşınmazı hazine, 16 Nisan 2018’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) trampa yoluyla verirken karşılığında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın bulunduğu araziyi aldı. Daha önceleri köy tüzel kişiliğinin olan, daha sonra yeni büyükşehir yasasıyla hazineye geçen Gümüşdere’deki arazinin yeni sahibi SGK da kulüpten bir yıllık ecrimisil bedeli olarak aylık 750 TL veya yıllık 8.625 TL talep etti. SGK ayrıca kulüpten, kalıcı tesis yapılmaması ve istenildiğinde tahliye edileceğine dair noter onaylı taahhütname talep etti.

Gümüşderespor Kulübü ise olayı kınayarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Daha önce ‘her mahalleye bir halı saha’ kampanyası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gümüşdere Mahallemizde (Köyümüzde) yapılan halı saha ve soyunma odaları yapıldıktan sonra kulübümüzün gözetimine verilmiş, sahanın tüm masrafları kulübümüz yöneticileri ve bağışlarla karşılanmıştır. Kulübümüzün amacı olan gençleri çocukları spora yönlendirme ve madde bağımlığından uzak tutmaktır ve bu doğrultuda hiçbir şekilde tesisten bir gelir elde etmemektedir. . Kulübümüzün hiçbir yerden geliri yoktur tamamen bağışlarla yardımlarla ve yönetimimizin fedakarlıkları ile ayakta durmaktadır. Dolayısıyla SGK’nın şimdilik istediği bu bedeli (ki ilerde arttırabilirler) kulübümüz karşılayacak durumda değildir. SGK da ‘bu bedeli ya öde ya da yasal işlem başlatırız’ diyerek bizleri kapı önüne koymaktadır. Amacı tamamen gençleri spora kazandırmak ve madde bağımlığından uzak tutmak olan Gümüşderespor’umuz, gençlerimiz ve çocuklarımız üzülerek belirtiriz açıkta kalmıştır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kasımpaşa Stadı el değiştirdi, olan Gümüşderespor'a oldu

Boks olimpiyattan çıkıyor mu?

Galatasaray Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dirar: Bir aslan asla ölmez