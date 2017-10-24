Kasımpaşa Niğe Belediyespor maçı, mücadeleyi izlemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Kasımpaşa, 2. Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda bulunan Niğde Belediyespor ile mücadele edecek. Mücadele televizyondan naklen yayınlanacak. Peki, Kasımpaşa Niğde Belediyespor maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler
KASIMPAŞA NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesi kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa Niğde Belediyespor maçı 24 Ekim Salı günü saat 17.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Özgüç Türkalp'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Kasımpaşa, tek maç eleme usulüyle yapılacak mücadelede Niğde Belediyespor karşısında turu geçmek istiyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 9 haftada topladığı 15 puanla 7. sırada bulunan Niğde Belediyespor da rakibini yenerek sürpriz yapmayı hedefliyor.