Kasımpaşa, Malatya deplasmanında!
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puan aldı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 galip tamamlamıştı.
Kasımpaşa'da David Pavelka, Veysel Sarı ve Strahil Popov sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
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