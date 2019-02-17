Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında karşılaşacağı Galatasaray ile 30. kez mücadele edecek. Daha önceki 29 karşılaşmada Kasımpaşa 5 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Kasımpaşa- Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig’de geride kalan 21 haftada Kasımpaşa, aldığı 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puanla 8. sırada yer alırken Galatasaray ise 11 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 2. sırada lider Başakşehir’in en yakın takipçisi konumunda. Kasımpaşa'da zorlu karşılaşma öncesinde Josue Sa ve Eray'ın sakatlığı bulunuyor. Sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak, çıkış yakalamanın peşinde. Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılığını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maç, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray’ın üstünlüğü
Lacivert-beyazlılar, bu maç ile Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılılarla 30. kez oynamış olacak. Geride kalan 29 karşılaşmada Paşa, 5 kez kazanırken 18 kez de 3 puana uzanan taraf Galatasaray oldu. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede ise Kasımpaşa sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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