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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Kasapoğlu önce gençlerle basketbol oynadı ardından 10 bin pota müjdesi verdi

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Gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önce gençlerle kıyasıya bir maç yaptı. Ardından ‘’Yer gösterin pota yapalım’’ anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, maçın ardından da ‘’Yer gösterin pota yapalım’’ anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi.

Bir süredir gençlerle ve sporcularla beraber olabilmek adına çalışmalarını bakanlığına bağlı spor tesisi ve gençlik merkezlerinde yürüten Bakan Kasapoğlu, bugün de rutin çalışmalarını sürdürmek için bakanlıktaki makamı yerine Ümitköy Spor Kompleksi’ni seçti.

Bakan Kasapoğlu, günlük görüşmelerini de kişisel sosyal medya hesabından ‘’Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik.İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz’’ açıklamasıyla paylaştı ve mesajının sonuna da ‘’#GençlerNeredeBizOrada’’ etiketi ekledi.

Gençlerden sürpriz davet
Bakan Kasapoğlu’nun bu paylaşımına kendisinin de hiç beklemediğibir yanıt geldi. Anıttepe’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesiste basketbol oynayan gençler, sosyal medyadan Bakan Kasapoğlu’nu, ‘’Sayın Bakanım madem ki #GenclerNeredeBizOrada diyorsunuz, arkadaşlarla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkurundayız. Sizi basketbol oynamaya bekliyoruz’’ diyerek davet ettiler.

Bakan Kasapoğlu da geçlerin bu davetine kayıtsız kalmadı ve twitter hesabından ‘’Takımları kurun arkadaşlar, geliyorum’’ yanıtı verdi.
Daha sonra çalışmalarına ara vererek Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’na giden ve kendisini davet eden gençlerle kıyasıya bir maç yapan Bakan Kasapoğlu, maç sonrası gençlerle ve izleyicilerle sohbet etti.

‘’Yer gösterin pota yapalım’
Bakan Kasapoğlu, gençlerin basketbol konusundaki heyecanının ve potansiyellerinin kendisini çok memnun ettiğini dile getirerek, tüm Türkiye’ye yeni bir projenin müjdesini verdi. Bakanlık olarak tüm imkanların gençlerin önüne sererek bu potansiyeli açığa çıkartmak istediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, ‘’Basketbolu yaygınlaştırma adına ‘Yer gösterin pota yapalım’ anlayışıyla inşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızları yetiştirmek amacıyla seferberlik başlatarak yeni dev adamları yetiştireceğiz’’ diye konuştu.

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