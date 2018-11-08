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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.11.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

Kartal rövanşı alamadı

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Kartal rövanşı alamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş gruptaki 4. maçında Genk takımına konuk oldu. Beşiktaş'ın 16. dakikada Ricardo Quaresma ile bulduğu gole Genk takımı 87'de Sander Berge ile yanıt verdi. Beşiktaş ilk maçında 4-2 yenildiği Genk'ten rövanşı alamadı. Kara Kartal bu sonuçla 4 puanla grubun son sırasında yer aldı.Genk ise 7 puanla zirvede. Beşiktaş bir Avrupa'daki bir sonraki maçını Sapsborg ile deplasmanda oynayacak.

Stat: Luminus Arena

Hakemler: Tobias Stieler , Mike Pickel , Jan Seidel

Genk: Vukovic , Maehle , Dewaest , Uronen , Aidoo , Heynen , Malinovskyi (Berge dk. 60 ), Pozuelo , Paintsil (Fiolic dk. 66 ), Ndongala (Ingvartsen dk. 89 ?), Samatta
Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Seck

Teknik Direktör: Philippe Clement

Beşiktaş: Tolga Zengin , Pepe , Necip , Caner , Vida , Medel , Lens (Mustafa Pektemek dk. 12 ) Dorukhan Toköz (Ljajic dk. 74 ), Oğuzhan (Love dk. 90 ?), Quaresma , Babel

Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş), Berge (dk. 87) (Genk)

Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip, Pepe (Beşiktaş)

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN NOTLAR

UEFA listesinde yer almayan, formsuzluk ve sakatlık problemi yaşayan oyuncular nedeniyle bazı bölgelerde sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Genk karşısında sürpriz isimlere yer verdi.

Güneş, ilk olarak son haftalarda yediği gollerden dolayı eleştiri oklarının hedefinde olan Loris Karius'a kesik attı. Karius'un yerine 13 maç sonra Tolga Zengin'i kaleye koyan Şenol Güneş 2'nci sürprizi ise sağ bekte yaptı. Sağ bek mevkisinde Gökhan Gönül'ün sakatlığından dolayı Necip Uysal yer alırken, Dorukhan Toköz ile Medel ise orta ikiliyi oluşturdu. Dorukhan Toköz bu müsabakada ilk 11'de yer alarak ilk kez Beşiktaş forması ile ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

Hücum bölgesinde de sürprizlere yer veren Şenol Güneş, oynaması beklenen Adem Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup'a görev verdi ve Sırp futbolcuyu yedekte bekletti. Santrforda beklendiği gibi Babel'i oynatan Güneş'in hücumdaki diğer tercihleri Quaresma ve Lens oldu.
Beşiktaş, Genk karşısına şu 11 ile çıktı: Tolga Zengin - Necip - Pepe - Vida - Caner - Dorukhan - Medel - Quaresma -Oğuzhan -Lens ve Babel'den oluşan kadro ile çıktı.

KARIUS YEDEK, TOLGA ZENGİN 13 MAÇ SONRA KALEDE

Beşiktaş'ta son haftalarda yediği goller sebebiyle eleştirilen futbolcuların başında gelen kaleci Karius, Genk maçında yedeğe çekildi.
Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralandıktan sonra ilk kez 2 Eylül'deki Bursaspor deplasmanında kaleye geçen Karius, 8 lig ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giymişti. Son haftalarda özel yaşantısına dikkat etmediği ve hatalı goller yemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Alman kaleci, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedeğe çekilerek bir anlamda uyarılmış oldu.
Karius'un yerine ise 26 Ağustos'taki Antalyaspor maçı öncesinde sakatlanan ve o günden bu yana tercih edilmeyen Tolga Zengin, 13 maçlık aradan sonra Belçika deplasmanında kaleye geçen isim oldu.

ÜÇ SANTRFOR YEDEKTE, BABEL SAHNEDE

Beşiktaş bu sezon santrforlardan yana oldukça dertli. Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin ve UEFA listesine bildirilmeyen Güven Yalçın ile birlikte 4 santrforu kadrosunda barındıran siyah beyazlılar bu oyunculardan bir türlü istediği oranda verim sağlayamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu sezon birçok maçta olduğu gibi Genk karşısında da santrfor değişikliğine gitti ve bu kez Ryan Babel'i gol silahı olarak sahaya sürdü. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk kez santrfor oynayan ve takımının tek golünü atan Hollandalı yıldız bu sezon 2'nci kez bir maça santrfor mevkisinde başladı.

3 BİN TÜRK TARAFTAR LUMINUS ARENA'DA

Türk taraftarlar Belçika'da da takımı yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar, kulüplerinin Genk'teb deplasman tribünü için bilet talep etmemesine rağmen, Genk kulübü Türk taraftarlar için ayrı bir tribün oluşturdu. Belçika'da yaşayan ve Belçika pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına 3 bin dolayında bilet satan Genk kulübü, Türk taraftarları kale arkasında oluşturduğu bölüme aldı ve Beşiktaş'a destek vermelerine olanak sağladı. Ancak Türk taraftarlar maçın başlamasına saniyeler kala meşale yakma ve ses bombası atma eylemleri yaptı. Bu eylemler sonrasında stat hoparlöründen birkaç kez Türkçe anons yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Genkli oyuncuların pas hatasında topu kapan Oğuzhan, meşin yuvarlağı Mustafa’ya aktardı. Mustafa’nın ortasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahasına girer girmez şutu filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek’in şutunu kaleci çeldi.

42. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Joakim Maehle’nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Samatta’nın şutu üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Maehle’nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel’in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Ljajic’in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma’nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge’nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne’in ceza sahası dışına pasında Berge’in sert şutu Vida’ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1

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