Kartal rövanşı alamadı

Stat: Luminus Arena

Hakemler: Tobias Stieler , Mike Pickel , Jan Seidel

Genk: Vukovic , Maehle , Dewaest , Uronen , Aidoo , Heynen , Malinovskyi (Berge dk. 60 ), Pozuelo , Paintsil (Fiolic dk. 66 ), Ndongala (Ingvartsen dk. 89 ?), Samatta

Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Seck

Teknik Direktör: Philippe Clement

Beşiktaş: Tolga Zengin , Pepe , Necip , Caner , Vida , Medel , Lens (Mustafa Pektemek dk. 12 ) Dorukhan Toköz (Ljajic dk. 74 ), Oğuzhan (Love dk. 90 ?), Quaresma , Babel

Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş), Berge (dk. 87) (Genk)

Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip, Pepe (Beşiktaş)

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN NOTLAR

UEFA listesinde yer almayan, formsuzluk ve sakatlık problemi yaşayan oyuncular nedeniyle bazı bölgelerde sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Genk karşısında sürpriz isimlere yer verdi.

Güneş, ilk olarak son haftalarda yediği gollerden dolayı eleştiri oklarının hedefinde olan Loris Karius'a kesik attı. Karius'un yerine 13 maç sonra Tolga Zengin'i kaleye koyan Şenol Güneş 2'nci sürprizi ise sağ bekte yaptı. Sağ bek mevkisinde Gökhan Gönül'ün sakatlığından dolayı Necip Uysal yer alırken, Dorukhan Toköz ile Medel ise orta ikiliyi oluşturdu. Dorukhan Toköz bu müsabakada ilk 11'de yer alarak ilk kez Beşiktaş forması ile ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

Hücum bölgesinde de sürprizlere yer veren Şenol Güneş, oynaması beklenen Adem Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup'a görev verdi ve Sırp futbolcuyu yedekte bekletti. Santrforda beklendiği gibi Babel'i oynatan Güneş'in hücumdaki diğer tercihleri Quaresma ve Lens oldu.

Beşiktaş, Genk karşısına şu 11 ile çıktı: Tolga Zengin - Necip - Pepe - Vida - Caner - Dorukhan - Medel - Quaresma -Oğuzhan -Lens ve Babel'den oluşan kadro ile çıktı.

KARIUS YEDEK, TOLGA ZENGİN 13 MAÇ SONRA KALEDE

Beşiktaş'ta son haftalarda yediği goller sebebiyle eleştirilen futbolcuların başında gelen kaleci Karius, Genk maçında yedeğe çekildi.

Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralandıktan sonra ilk kez 2 Eylül'deki Bursaspor deplasmanında kaleye geçen Karius, 8 lig ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giymişti. Son haftalarda özel yaşantısına dikkat etmediği ve hatalı goller yemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Alman kaleci, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedeğe çekilerek bir anlamda uyarılmış oldu.

Karius'un yerine ise 26 Ağustos'taki Antalyaspor maçı öncesinde sakatlanan ve o günden bu yana tercih edilmeyen Tolga Zengin, 13 maçlık aradan sonra Belçika deplasmanında kaleye geçen isim oldu.

ÜÇ SANTRFOR YEDEKTE, BABEL SAHNEDE

Beşiktaş bu sezon santrforlardan yana oldukça dertli. Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin ve UEFA listesine bildirilmeyen Güven Yalçın ile birlikte 4 santrforu kadrosunda barındıran siyah beyazlılar bu oyunculardan bir türlü istediği oranda verim sağlayamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu sezon birçok maçta olduğu gibi Genk karşısında da santrfor değişikliğine gitti ve bu kez Ryan Babel'i gol silahı olarak sahaya sürdü. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk kez santrfor oynayan ve takımının tek golünü atan Hollandalı yıldız bu sezon 2'nci kez bir maça santrfor mevkisinde başladı.

3 BİN TÜRK TARAFTAR LUMINUS ARENA'DA

Türk taraftarlar Belçika'da da takımı yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar, kulüplerinin Genk'teb deplasman tribünü için bilet talep etmemesine rağmen, Genk kulübü Türk taraftarlar için ayrı bir tribün oluşturdu. Belçika'da yaşayan ve Belçika pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına 3 bin dolayında bilet satan Genk kulübü, Türk taraftarları kale arkasında oluşturduğu bölüme aldı ve Beşiktaş'a destek vermelerine olanak sağladı. Ancak Türk taraftarlar maçın başlamasına saniyeler kala meşale yakma ve ses bombası atma eylemleri yaptı. Bu eylemler sonrasında stat hoparlöründen birkaç kez Türkçe anons yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Genkli oyuncuların pas hatasında topu kapan Oğuzhan, meşin yuvarlağı Mustafa’ya aktardı. Mustafa’nın ortasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahasına girer girmez şutu filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek’in şutunu kaleci çeldi.

42. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Joakim Maehle’nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Samatta’nın şutu üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Maehle’nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel’in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Ljajic’in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma’nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge’nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne’in ceza sahası dışına pasında Berge’in sert şutu Vida’ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1