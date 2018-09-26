Kartal Özmızrak: "Hedefim Avrupa'da oynamak"

Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki oyun kurucu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sezonun hedefleri açısında çok önemli olduğunu vurgulayan Kartal, "THY Avrupa Ligi'nde oynamak Avrupalı bir basketbolcunun en büyük amacıdır. Hedeflerim arasında THY Avrupa Ligi oyuncusu olmak var. Bu sezon bunu kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımda da bunun için çok güzel bir ortam var. İnşallah iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Çok fazla Türk basketbolcunun Avrupa'da oynamayı tercih etmediğine dikkati çeken milli oyuncu, "Avrupa'da oynamak istiyorum. Bu sezonu iyi geçirmek bu açıdan benim için çok önemli. Avrupa'da bir THY Avrupa Ligi takımında ya da ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa oynayan ekipte forma giymeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



"THY Avrupa Ligi'nde sürpriz galibiyetler almak istiyoruz"



Takımının THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini de değerlendiren Kartal, şunları kaydetti:

"Geçen sezon gösterdiğimiz savaşçı kimliği, THY Avrupa Ligi'ne de taşımayı amaçlıyoruz. İyi mücadele ederek THY Avrupa Ligi'nde sürpriz galibiyetler almak istiyoruz. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de gerçekten 4-5 güçlü takım var. Diğer takımlar da iyi. Çekişmeli bir sezon olacak. Sonucu kestirmek zor. Genç ve başarıya aç bir takımız. Geçen sezon elde ettiğimiz başarıdaki en büyük etken buydu. Bu sezon da hedefimiz asla pes etmemek ve her koşulda maçı kazanmak olacaktır. Kupalar her zaman değişik atmosferlerdir. Bir anlık kıvılcım yakalanabilir ve başarılı olunabilir. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. İnşallah sezon içinde hedeflerimize ulaşacağız."



"Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz"



Kartal Özmızrak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa elemelerinde Karadağ ve Slovenya karşısında aldığı galibiyetlerin 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmak adına önemli olduğunu aktardı.

Karadağ ile yapılan maçta forma giyen, Slovenya karşılaşmasında ise süre alamayan Kartal, "Dünya Kupası'na gitmek adına önemli 2 galibiyet aldık. Belki de sezon içinde tam kadro olarak tekrar buluşamayacağız. NBA ve THY Avrupa Ligi'nde forma giyen oyuncuların milli takıma gelmeme ihtimali var. Bu yüzden bizim için bu galibiyetlerin anlamı büyük. Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Kalan maçlarda 1 veya 2 galibiyet alırsak, Dünya Kupası'na katılmayı matematiksel olarak garantileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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