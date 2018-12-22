Kartal Kasımpaşa'da darmadağın!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın konuğuydu. Mustafa Denizli'nin ekibi mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılar bu skorla ligde üst üste 3 hafta puan kaybı yaşadı. Ricardo Quaresma 90 dakika kulübede bekletildi. Şenol Güneş'in ekibi 26 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 29 puanla devreyi noktaladı. Beşiktaş 2. dakikada skor buldu; fakat bu gol öncesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Pozisyonda sakatlanan Dorukhan Toköz yerine Ryan Babel oyuna girdi. Kasımpaşa 11. dakikada Sadıku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 19. dakikada Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkarmıştı. Ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Kasımpaşa 45+1'de Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş 52. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle farkı 1'e indirdi. 75. dakikada penaltı kazanan Kasımpaşa, Diagne ile skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi takım 83. dakikada Pavelka'nın golüyle durumu 4-1 yaptı. Kasımpaşa'da Diagne, Beşiktaş'ta ise Vida ve Adriano gördükleri sarı kartlarla bir sonraki maç için cezalı duruma düştüler. Beşiktaş ligin ikinci yarısını Akhisarspor deplasmanı ile açacak. Kasımpaşa ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Serkan Çınar
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 86 Hakan), Sa (Dk. 76 Tarkan), Koita (Dk. 63 Eduok), Trezeguet, Diagne
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Necip, Vida, Medel, Atiba (Dk. 82 Güven), Dorukhan (Dk. 5 Babel) Lens, Ljajic, Adriano (Dk. 45+1 Fatih), Mustafa
GOLLER: Dk. 11 Sadiku, Dk. 45 - Dk. 75 (P) Diagne, Dk. 83 Pavelka (Kasımpaşa) - Dk. 52 Mustafa (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Diagne, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa) - Adriano, Vida, Fatih (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
DORUKHAN TOKÖZ SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz sakatlandı.Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Beşiktaş, Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu sakatlık geçirdi. Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı. Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini Ryan Babel'e bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa'nın konuğu Beşiktaş oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.
Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kalede Karius'a görev verdi. Savunma 4'lüsünü Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida ve Medel'den oluşturan Güneş; savunmanın hemen önünde Atiba ve Dorukhan'ı görevlendirdi. Şenol Güneş hücum hattında Lens, Ljajic ve Adriano'yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam son haftalarda ilk 11'de görev verdiği Güven Yalçın'ı kulübeye çekerken tek santrfor olarak Mustafa Pektemek'i sahaya sürdü.
QUARESMA YEDEK KULÜBESİNDE
Siyah beyazlı ekipte Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, haftalar sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Quaresma son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve 61'inci dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olmuştu.
35 yaşındaki yıldız oyuncu ligin 11'inci haftasında sarı kartı cezası sebebiyle de Medipol Başakşehir karşısında forma giyememişti.
RYAN BABEL 6 MAÇ SONRA KADRODA
Siyah beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesinde Ryan Babel sevinci yaşandı. Hollanda Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Babel, Kasımpaşa maçıyla birlikte kadroya geri döndü. 32 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ve Malmö karşılaşmalarında formasından uzak kalmıştı. Bu hafta yapılan 3 antrenmanda takımla birlikte çalışan Babel, mücadelenin 5'inci dakikasında sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu.
CANER ERKİN CEZALI
Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 46'ncı dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 78'inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.
ADEM LJAJIC VE ADRIANO SINIRDA
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Adem Ljajic ve Adriano karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
DENİZLİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda kaybedilen Atiker Konyaspor maçının 11'inden iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam orta sahada Tarkan Serbest'in yerine Josue Sa'yı sahaya sürerken, Eduok'un yerine de Koita'yı görevlendirdi.
Kasımpaşa'nın Beşiktaş maçındaki 11'i şöyle: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne
KOİTA LİGDE 8 AY SONRA 11'DE
Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita, 8 ay 20 gün sonra bir lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Koita, son olarak geçen sezonun 27'nci haftasında deplasmanda 2-0'lık skorla kazanılan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.
KASIMPAŞA'DA 6 İSİM SINIRDA
Kasımpaşa'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde 6 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Lacivert beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Samuel Eduok, Mbaye Diagne, Veysel Sarı, Tarkan Serbest ve Fode Koita, Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 2'nci yarısındaki ilk karşılaşma olan Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Ljajic geçti. Ljajic'in şutunda kaleci Ramazan'dan seken topta Veigneau meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Lens'e çarpan top Dorukhan'ın önüne düştü. Dorukhan'ın şutunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır, topun Lens'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
11'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Popov ortaladı. Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak istediği topta ceza yayı üzerinde buluşan Sadiku'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un ortasına arka direkteki Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır, öncesinde Medel'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
17'nci dakikada savunmadan atılan uzun topla savunmanın arkasına sarkan Trezeguet ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Karius kalesini zamanında terk ederek topu çelmeyi başardı.
45'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Koita, Trezeguet ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına girip topu içeri çevirdi. Karius'tan seken top tekrardan Koita'nın önüne düştü. Fransız oyuncunun kafayla içeri çevirdiği topta Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
52'nci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens ortaladı. Arka direkte Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
70'inci dakikada Karius'un degajıyla savunma arkasına sarkan Babel, Ben Youssef'ten sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
73'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eduok'un içeri çevirdiği topta Sadiku'nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Fatih'in Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında Cüneyt Çakır pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
75'inci dakikada topun başına geçen Diagne, Karius ve topu farklı köşelere gönderdi: 3-1.
83'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Sadiku içeri çevirdi. Pavelka'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.
88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in ortasında Babel'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
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