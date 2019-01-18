Kartal Akhisar'da 3 puanla başladı
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, rahat galibiyetle sahadan ayrıldı: 1-3. Maçın 23'üncü dakikasında Dorukhan'ın müthiş golüyle öne geçen siyah-beyazlılar 48'de Gökhan Gönül'le farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ta 76'da sahneye Larin çıkarken, Akhisarspor'un yeni transferi Cikalleshi 81'de skoru belirledi. Bu skorla ikinci yarıya galibiyetle başlayan Beşiktaş, puanını 29'a çıkarıp şampiyonluk yolunda kaza yapmadı. Akhisarspor ise 17 puanda kalıp tırmanışa geçemedi, Beşiktaş ligde bir sonraki hafta BB Erzurumspor'u konuk edecek.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Ümit Öztürk , Kemal Yılmaz , Osman Gökhan Bilir
AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsajevic (Dk. 86 Onur Ayık), Caner , Sissoko , Lopes , Serginho , Josue , Regattin , Güray , Bokila (Dk. 46 Cikalleshi ), Manu (Dk. 71 Barbosa)
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül , Mirin , Vida , Caner , Medel (Dk. 84 Atiba), Dorukhan , Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan), Lens , Quaresma , Burak (Dk. 63 Larin )
GOLLER: Dk. 23 Dorukhan, Dk. 48 Gökhan Gönül, Dk. 76 Larin (Beşiktaş) - Dk. 81 Cikalleshi (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Manu, Barbosa (Akhisarspor) - Medel, Quaresma, Caner, Vida (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunun ardından ilk kez Spor Toto Akhisar Stadı’nda siyah-beyazlı formayı giydi. Devre arasında Trabzonspor’dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu tam 4 bin 47 gün sonra Beşiktaş’la sahaya çıktı. Son olarak 21 Aralık 2007’de Manisaspor maçında Beşiktaş formasıyla mücadele eden Burak Yılmaz, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Galatasaray, Çin ekibi Beijing Goan takımlarında top koşturdu, 11 yıl aradan sonra Beşiktaş’a döndü. Beşiktaş taraftarının ise Burak Yılmaz’a sevgi gösterilerinde bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Tüm oyuncuları teker teker tribünlere davet eden siyah-beyazlı futbolseverler Burak’a çağrı yapmadı.
MİRİN İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş’ın yine ara dönemde Hollanda’nın PSV Eindhoven takımından kadrosuna dahil ettiği Fransız stoper Mirin’e de teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'de görev verdi. Beşiktaş’ın Almanya’nın Fortura Düsseldorf ekibinden aldığı genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay kafilede yer almadı.
AKHİSARSPOR'DA YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise yeni transferler sağ bek Zeki Yavru, orta saha Rajko Rotman ve golcü Sokol Cikalleshi’yi yedek soyundurdu. İkinci yarının açılış müsabakasına iki takım taraftarı da ilgi gösterdi. Beşiktaşlı futbolseverler kale arkasında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldururken, Akhisarlılar da takımlarına büyük destek verdi.
4'üncü dakikada Beşiktaş ilk tehlikeli atağı gerçekleştirdi. Akhisarspor savunmasının kısa düşen geri pasına Burak hareketlendi. Ancak kalesini erken terk eden Fatih, Burak'tan önce topa müdahale edip tehlikeyi savuşturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic'in ortasında araya giren Lopes top Burak'a gelmeden atağı önledi.
19'uncu dakikada Akhisarspor önemli fırsat yakaladı. Sağdan Beşiktaş ceza alanına topu taşıyan Vrsajevic içeri kesti. Beşiktaş savunmasından seken top Serginho'nun önünde kaldı. Ancak Brezilyalı futbolcunun kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut auta çıktı.
23'üncü dakikada Beşiktaş golü buldu. Ljajic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dorukhan yaklaşık 25 metreden müthiş vurdu, Akhisarspor kalecisi Fatih meşin yuvarlağı ağlarında gördü: 0-1.
33'üncü dakikada Akhisarspor beraberliğe çok yaklaştı. Regattin'in ceza sahası dışından çektiği şutta Caner'e çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.
44'üncü dakikada Josue'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Karius topu uzak köşeden topu kornere çeldi.
45+1'inci dakikada Burak Yılmaz net pozisyonu kaçırdı. Dorukhan'ın ara pasında topla buluşan Burak'ın şutunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
48'inci dakikada Beşiktaş golleri ikiledi. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül kafayı vurdu, fark 2'ye çıktı: 0-2.
54'üncü dakikada Cikalleshi'nin hazırladığı pozisyonda ceza alanında topla buluşan Serginho'nun şutunda top kaleci Karius'un bakışları arasında oyun alanını terk etti.
76'ncı dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Ljajic'in pasında topla buluşan Larin topu göğsüyle kontrol edip çok sert vurdu: 0-3.
81'inci dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Vrsajevic'in pasında Cikalleshi düzgün bir şutla ağları sarstı: 1-3
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
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